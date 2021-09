BELGIQUE :: Mobilisation pour la libération de l'étudiant Junior MASUDI WASSO:Une grande manifestation annoncée :: BELGIUM

Junior Masudi Wasso, 20 ans, est détenu illégalement et arbitrairement au Centre Caricole à l’aeroport de Zaventem - Bruxelles International

SIT-IN VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 DE 13h à 15h DEVANT LES LOCAUX DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS (CCE) SIS RUE GAUCHERET 92/94 A 1030 BRUXELLES

Mobilisation pour la libération immédiate de l'étudiant Junior MASUDI WASSO, 20 ans, détenteur d’un visa en bonne et due forme, détenu illégalement et arbitrairement par des policiers négrophobes au Centre Caricole à l’aeroportde Zaventem - Bruxelles International

Les associations et mouvements citoyens de Belgique appellent à la libération immédiate et sans condition de M. Junior MASUDI WASSO, arrêté à l'aéroport par la police des frontières, sans fondement et sans base légale.

Monsieur Junior MASUDI WASSO, inscrit à l'UCL et en provenance de Kinshasa, retenu depuis le 18 septembre 2021 par la police des frontières à Zaventem, de manière abusive et arbitraire...

Les faits sont relatés sur la page facebook de l'Observatoire de la négrophobie en Europe:

https://www.facebook.com/NoeNegrophobiaObservatoryInEurope/posts/2045423445597168 .

Nous devons malheureusement constater, pour le déplorer, que cette violence gratuite, institutionnelle, l’arbitraire devient de plus en plus récurrente à l'endroit de bon nombre d'Africain.es qui passe par l'aéroport international de Bruxelles (Zaventem).

Nous appelons tous les citoyen.nes à se mobiliser pour le sit in prévu ce vendredi 24 septembre 2021 de 13h à 15h devant les locaux du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) sis rue Gaucheret 92/94 à 1030 Bruxelles (non loin de la gare du Nord et de la rue du Progrès).

Respect des mesures sanitaires garanti.

Collectif d'Associations

Ci-dessous, le questionnaire de la police de l'aéroport de Zaventem à un Junior MASUDI WASSO détenteur de visa. Drôle de procédure selon le Collectif d'associations