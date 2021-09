CAMEROUN :: BAMENDJOU AWARD 2021 : Paul Biya invité à Bamendjou… :: CAMEROON

Les organisateurs des BAMENDJOU AWARDS 2021 y croient, dur comme fer. Le chef de l’Etat peut bien marquer de sa présence cet événement sans précédent dans l’histoire du Cameroun.

« C’est la première fois dans l’histoire de ce pays qu’une localité décide de récompenser ses meilleurs fils et filles, c’est la première fois qu’une localité honore les fonctionnaires de l’Etat en service chez elle, c’est la première fois qu’une localité salue de manière aussi forte le rôle de sa diaspora… » Explique Léonie M, de l’équipe projet.

Le Président de la République Paul Biya est donc invité à Bamendjou le 11 décembre 2021, à l’occasion de la grande soirée des AWARDS. Son invitation lui a été transmise par correspondance via le ministre Directeur du cabinet civil ce 22 septembre 2021 à Yaoundé.

Irréaliste pour certain, mais bien possible pour la déterminée équipe projet. Et l’on se prend déjà à rêver d’une autre phrase inoubliable genre « ME VOICI DONC A BAMENDJOU… », ou encore d’une audience qu’il pourra accorder au FO’O.

Paul Biya à Bamendjou c’est possible. L’histoire rappelle que lors de l’élection présidentielle de 2011, c’est de Bamendjou que fut produit un ouvrage, recension des réalisations de Paul Biya dans cet arrondissement. Une œuvre d’Emmanuel Mukam alors maire de la Commune. « Il peut faire le déplacement de Bamendjou même en signe de reconnaissance pour cet ouvrage là… » Renchérit un enseignant à la retraite.

En attendant donc la réaction de la Présidence face à cette invitation, la vaillante élite Bamendjou peut d’ores et déjà se préparer à accueillir le………..Tic tac...

A PROPOS DES BAMENDJOU AWARDS

BAMENDJOU AWARDS 2021 est organisée par le journal WEEK INFOS, hebdomadaire d’informations générales et d’analyse paraissant à Douala.

1-LE COMITE D’ORGANISATION…

Pour la première édition des BAMENDJOU AWARDS 2021, le comité d’organisation est composé de journalistes, enseignants, universitaires, notables, personnalités religieuses, des communicateurs, des artistes…

2-LA DATE

BAMENDJOU AWARDS 2021 se déroulera sur 02 jours, les 10 et 11 Décembre 2021.

3-LE LIEU

BAMENDJOU AWARDS 2021 se déroulera à BAMENDJOU.

03 sites principaux envisagés : La salle des fêtes de la mairie, maison du parti, Stade municipal de BAMENDJOU.4-LES

4- CATEGORIES EN COMPETITION

-QUI EST LE MEILLEUR (Avocat, Enseignant, Entrepreneur, Operateur économique, musicien, comédien, Communicateur, entrepreneur, Élève, agriculteur, Éleveur, Agent de maintien de l’Ordre)

-QUELLE EST LA MEILLEURE (Communauté, Diaspora, Association culturelle, service public, établissement sanitaire)

-QUELLE EST LA MEILLEURE (Initiative de développement, Initiative de développement au féminin, initiative de valorisation des plantes médicinales, initiative de développement de la diaspora

-HOMME DE L’ANNEE 2021, Meilleur Notable…

5-QUI SONT LES PARTICIPANTS ?

Toutes les communautés BAMENDJOU du Cameroun, toutes les Associations culturelles majeures de BAMENDJOU, les notables, la diaspora BAMENDJOU du Canada, Etats-Unis, France, Belgique, Suisse, Gabon…

6-ACTIVITES DU BAMENDJOU AWARDS

- TOURNOI DES AWARDS : Compétition de football comprenant 08 équipes à élimination directe. Les équipes sont : Notables, vétérans, agents publics, associations culturelles, diaspora…

DU 10 au 11 Decembre 2021

-MISS BAMENDJOU 2021 : Compétition devant aboutir à l’élection de la plus belle fille Miss Bamendjou 2021, celle qui maitrise les valeurs culturelles Bamendjou.

Le 10 Decembre 2021

-SOIREE DES AWARDS 2021 : Epilogue de l’événement avec le choix et la remise du trophée et prix aux vainqueurs des différentes catégories en compétition.

Le 11 Decembre 2021

7- OUVRAGE « BAMENDJOU, UN PEUPLE, UNE DIASPORA…)

CONTACT

Nous écrire : cideasgroup@yahoo.fr ,

Visitez notre page : @bamendjouawards

Tel : 656 06 21 49, 691796802, 698760911

Whatsapp : 656 06 21 49