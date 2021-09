MONDE ENTIER :: La Liga : Action non-stop sur StarTimes avec 20 matches en six jours :: WORLD

Les amoureux du ballon rond peuvent être satisfaits. La Liga leur offre pas moins de 20 matchs en l’espace de six jours à partir de mardi, le tout en direct sur StarTimes.

Le Real Madrid aborde à ces deux journées de match en leader mais après avoir une nouvelle fois réussi à rattraper son retard dimanche contre Valence.

L’équipe de Carlo Ancelotti est parvenue non sans mal à échapper à la Mestalla avec le maximum de points. Elle a dû attendre la fin du match pour prendre l’avantage.

Vinicius Junior et Karim Benzema ont fait équipe sur les deux buts.

Benzema a offert le premier but à Vinicius Junior avant de marquer deux minutes plus tard grâce à son acolyte. La victoire 2-1 de Los Blancos leur permet de prendre un avantage de deux points sur leur rival, l’Atlético Madrid.

Le Real accueille mercredi le nouveau promu, Majorque, avant de recevoir Villarreal au stade Santiago Bernabéu dimanche.

Contre Valence, la défense du Real a encore failli. Le club a concédé son septième but en cinq matchs. Mais en attaque, le duo Vinicius Junior-Benzema continue de faire des étincelles, avec respectivement cinq et six buts.

Les 11 buts des deux stars madrilènes dépassent les neufs buts que l’équipe toute entière de Villar real est parvenue à marquer cette saison. Pourtant l’équipe reste invaincue avec quatre nuls en quatre matchs.

Les seuls joueurs ayant marqué sont Manu Trigoeroset ArnautDanjumago qui ont aidé leur équipe à décrocher un nul 2-2 contre l’Atlético Madrid. Le Sénégalais Boulaye Dia, qui a rejoint l’Espagne en provenance du Stade de Reims au début de la saison, attend l’occasion de marquer son premier but.

Il a marqué 14 buts en Ligue 1 la saison passée et a été transféré pour mettre la pression sur l’attaquant barcelonais Paco Alcácer, qui a aidé l’entraîneur Unai Emery à remporter la Ligue Europa 2021 avec Villarreal pour sa première saison aux manettes, mais qui n’a pas suffisamment marqué d’après Emery.

Dia doit encore s’habituer au style de jeu d’Emery mais les observateurs estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que le Sénégalais ne se fasse un nom en championnat.

Les fans de football de toute l’Afrique pourront suivre en direct et en HD le choc Real Madrid-Villarreal ainsi que l’intégralité des matchs de ces deux journées sur les chaînes sport de StarTimes.