CAMEROUN :: Présentation des vœux au MINDEF Joseph BETI ASSOMO: Les objectifs de 2025 seront meilleurs :: CAMEROON

Au cœur de toutes les attentions, les forces de défense et de sécurité. Sécurisation des personnes et des biens, protection, défense de l'intégrité territoriale du Cameroun c'est le rôle très important que joue l'armée camerounaise pendant 365 jours avec beaucoup de sacrifices.

Joseph BETI ASSOMO a reconnu ce rôle très important, cette responsabilité en déclarant "L’année 2024 qui vient de s’achever a été marquée par de nombreux défis auxquels nos Forces de Défense et de Sécurité ont répondu avec détermination, professionnalisme, fidélité, loyalisme et patriotisme. Les efforts consentis ont permis de consolider les acquis en matière de sécurité et de stabilité dans plusieurs Régions du pays, en particulier dans les zones confrontées aux menaces terroristes et aux troubles internes".

Il a ajouté: " Suite aux fermes Instructions du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, nos Forces de Défense et de Sécurité ont renforcé l’offensive sur les poches de résistance des groupes armés et bandes de criminels dans toutes les Régions du pays, ce qui a permis de préserver l’intégrité de notre territoire national et de garantir un bon fonctionnement des Institutions Républicaines dans toutes les circonscriptions administratives...

Le ministère de la Défense souhaite avoir des hommes de plus en plus très professionnels et bien formés sur tous les théâtres des opérations ; dans cette optique, Joseph BETI ASSOMO a annoncé la reprise des stages qui permettront aux militaires d'avancer dans leur carrière avec ancrage le perfectionnement des hommes en tenue

En présence du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major des Armées ; le Secrétaire Général du Ministère de la Défense, les Officiers Généraux, Chefs d’Etats-Majors Centraux, les Officiers Généraux, le Directeur Général de l’Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun, les Officiers, Sous-officiers, Officiers Mariniers, Gradés, Gendarmes, Soldats, Matelots et Sapeurs-Pompiers, les personnels civils du Ministère de la Défense et Représentants des Médias, plusieurs artistes ont presté aux pas de danse des rythmes de tout le Cameroun.

C'était un beau spectacle qui a fait oublié aux militaires pendant un bon moment toutes les difficultés du front, des gardes répétés. C'était la présentation des vœux de nouvel an 2025 à Joseph BETI ASSOMO également un moment convivial comme pour dire que le militaire fait aussi la fête.

Le Ministre de la Défense a évoqué les mauvaises pratiques des chefs militaires dans le traitement et l'encadrement des hommes. Il a poursuivi en mettant en garde les militaires qui utilisent les réseaux sociaux avec légèreté. Ceci en promettant des sanctions disciplinaires et pénales contre le personnel militaire. Tout ceci en sensibilisant l'armée à utiliser ces outils à bon escient.

Après avoir reçu les vœux des forces de défense et de sécurité de la bouche du Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major des Armées, le MINDEF a aussi fait pareil sur ces mots « Tout en vous remerciant d’être venus cet après-midi sacrifier à ce convivial rituel de présentation des vœux au Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense et aux Secrétaires d’Etat auprès du Ministre de la Défense, je vous réitère à nouveau, mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de succès et de réussite dans toutes vos activités professionnelles et privées au cours de l’année 2025 qui vient juste de commencer. Je renouvelle les mêmes vœux pour vos collaborateurs, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Bonne et heureuse année 2025 à tous. »