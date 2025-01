Élections au Cameroun : Les conseils prophétiques d'Étienne Bakaba pour un leadership intègre :: CAMEROON

Dans un contexte politique camerounais marqué par des défis socio-économiques majeurs, Étienne Bakaba, prêtre catholique surnommé le "Mannequin de Jésus", a partagé des réflexions profondes lors de son passage dans l'émission L'ARÈNE sur Canal 2. Ses propos, teintés de métaphores et de figures de style, appellent à un renouveau politique et moral pour le Cameroun. Selon lui, la nation a besoin de dirigeants capables de répondre aux préoccupations fondamentales des Camerounais : l'alimentation, la santé, le logement, l'éducation et la lutte contre le chômage.

En 2018, les évêques camerounais avaient déjà souligné l'importance de placer à la tête du pays des personnes intègres et compétentes. Bakaba reprend cette idée en insistant sur la nécessité de "purger le démon de la corruption". Pour lui, la corruption est un frein majeur au développement et à la justice sociale. Il utilise l'expression "pain et la sardine" pour illustrer comment les petits avantages matériels peuvent détourner les citoyens de leurs véritables aspirations. "Quand on goûte à l'huile de la sardine, on perd le nord", affirme-t-il, soulignant ainsi les dangers de la complaisance et de la compromission.

Bakaba critique également ceux qui ne comprennent pas le langage symbolique et prophétique. "Si vous ne comprenez pas ce que sont les métaphores, les figures de style, ce n'est pas moi qui vais vous renvoyer au lycée faire votre classe de Première", lance-t-il avec humour. Pour lui, l'Église a un rôle crucial à jouer dans la société : "Une Église qui ne parle pas ne sert à rien". Il salue la prise de position des évêques, qu'il qualifie de "prophétisme", c'est-à-dire une intervention divine à travers des hommes de Dieu pour secouer les consciences et inspirer un changement positif.

Le prêtre espère que ce "vent de l'esprit" continuera à souffler pour apporter un véritable renouveau au Cameroun. Il appelle à un retour à la "parole vraie" et à une gouvernance transparente et responsable. Selon lui, le pays a besoin de leaders qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels et qui sont prêts à combattre les maux qui rongent la société.

En conclusion, les propos d'Étienne Bakaba rappellent l'importance de choisir des dirigeants intègres et compétents lors des prochaines élections. Son message, à la fois spirituel et politique, invite les Camerounais à réfléchir sur les valeurs qui doivent guider leur choix électoral. Le renouveau tant espéré passe par une lutte acharnée contre la corruption et une gouvernance axée sur les besoins fondamentaux de la population.