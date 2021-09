MONDE ENTIER :: Pourquoi est-il judicieux d’investir dans l’or ? :: WORLD

L’or est l’un des métaux les plus connus dans le monde. C’est d’ailleurs ce qui fait sa valeur sur le marché. De surcroît, il incarne une valeur refuge par excellence en temps de crise financière. Il n’est donc pas étonnant qu’investisseurs et épargnants choisissent l’or afin de pérenniser leurs intérêts.

Alors, pourquoi ne pas songer à investir dans l’or ? Il s’agit d’un investissement présentant plusieurs avantages. Retrouvez dans cet article pourquoi il est judicieux et très lucratif d’investir dans l’or.

L’or : un actif universel

L’aptitude à se tourner vers l’or en période de crise financière est un acte intemporel et universel. En effet, la valeur de l’or est indéfectible, et ce, quelle que soit la culture. Outre cela, l’or sous ses différentes formes : bijoux, lingots, pièces peuvent se commercialiser partout dans le monde.

Investir dans l’or : un moyen fiable de diversifier son épargne

Afin de sécuriser son patrimoine économique, il est impératif d’avoir plusieurs cordes à son arc. En effet, l’économie est souvent imprévisible et une baisse du taux d’intérêt de votre monnaie d’échange peut vite arriver.

L’or quant à lui ne s’apprécie pas de la même manière que les autres monnaies. Plus ces dernières chutent en valeur, plus celle de l’or grimpe. L’or est donc un investissement refuge. Il est préférable pour un début d’investissement d’opter pour le lingotin 20g .

L’or : un investissement connu

Il est notoire d’investir dans l’or. Depuis 5000 ans qu’il a fait son apparition, l’or n’a jamais connu de faillite. Bien au contraire, sa valeur ne fait que grimper. Cela est justifié par la présence du métal en faible quantité sur le marché. Peu importe le pays où vous vous rendrez, l’or y aura toujours une valeur de change conséquente.

L’or : un investissement physique fiable

Outre sa notoriété, l’or est un investissement accessible. En d’autres termes, vous pouvez toucher du doigt votre investissement et le stocker comme bon vous semble. Il est également facile et rapide à revendre. Vous pouvez le détenir chez vous ou partout où vous voulez, et ceci sans dépendre d’un quelconque système bancaire.

L’or, un bien facilement transmissible

L’or est considéré comme un bien meuble. Autrement dit, il est possible de le transmettre de main à main sans faire appel à un quelconque service et sans payer d’impôt.

L’or : un investissement à fiscalité avantageuse

L’or est l’une des rares matières possédant une énorme valeur et non soumises à la TVA. Aucune taxe n’est donc liée à son achat ou à sa détention. En outre, vous n’aurez rien à payer comme impôt en cas de détention d’or. En investissant dans l’or, vous êtes ainsi libre de toutes les contraintes fiscales imposées dans les autres secteurs d’investissement.

L’or : un investissement qui ne se détériore pas

Peu importe sa durée et le temps passé avec vous, l’or est un métal qui ne subit aucune détérioration au cours du temps. Il vous suffit de le conserver dans un lieu sécurisé et des siècles après, vous reviendrez trouver votre investissement dans le même état. Ainsi, le temps n’exerce aucune influence sur la qualité de l’or.