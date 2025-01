CAMEROUN :: Affaire de loyers non payés : La SCI Bonanjo demande à la CUD de libérer son bâtiment :: CAMEROON

L’affaire qui oppose la Société Civile Immobilière de Bonanjo SCI Bonanjo à la communauté Urbaine de Douala CUD connait un nouveau rebondissement. La SCI Bonanjo réfute le communiqué de presse de la CUD et demande à son locataire indélicat de libérer son bâtiment.

Que se passe-t-il entre la SCI Bonanjo et son locataire la communauté Urbaine de Douala (CUD) ? Un immeuble R+7 appartenant à la SCI Bonanjo et loué par la CUD est l’objet du litige. Le contrat qui lie les deux partenaires est arrivé à son terme depuis le 30 Septembre 2022.

Depuis lors, toute tentative de résoudre leur différend à l’amiable s’est soldée par un échec. Entre temps, les arriérés de loyers s’accumulent, le bâtiment s’abime et l’Entreprise est en cessation de paiement.

Le dette de la CUD vis-à-vis de son bailleur augmente chaque mois depuis le 30 Septembre 2022. Et pourtant la politique économique de l’Etat recommande le paiement de la dette intérieure pour booster l’économie et atteindre la croissance à deux chiffres. Le litige qui oppose la SCI Bonanjo et la CUD est une illustration du musèlement des PME tant décrié par le patronat Camerounais.

A la SCI Bonanjo, on s’offusque « La CUD a fait des promesses de règlement signées par le Maire qui n’ont jamais été respectées »

En Revenge et dans un communiqué signé le 16 Janvier 2025 indique « Avant le 12 Décembre 2024, les sommes dues au titre des loyers ont été payées à la SCI Bonanjo par deux ordres de virement au trésor de 152 millions chacun. Un paiement de 10 millions additionnel a été fait par ordre de virement à la BEAC. Il resterait alors 23 millions qui ont aussi fait l’objet d’un OVT »

Ce que la SCI Bonanjo réfute et précise « le compte de SCI Bonanjo n’a été crédité que de 10 millions cfa sur une facture de 351 millions au 31 décembre 2024 » Ici, on ne décolère pas devant un représentant de l’Etat qui ne prend pas ses responsabilités devant les engagements. Bien plus, comme entité morale et Républicaine, la CUD doit se présenter au tribunal les 4 et 6 Février prochains pour l’homologation du protocole signé et enregistré, l’expulsion et le paiement de la dette.

En attendant, SCI Bonanjo reste ferme et « demande à cet occupant sans droit ni titre de libérer son bâtiment »