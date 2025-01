CAMEROUN :: Jean Lambert Nang Critique le Rôle des Journalistes dans les Commentaires des Discours de Paul Biya :: CAMEROON

Lors de l'émission CLUB D’ÉLITES sur Vision 4, l’ancien journaliste de la CRTV, Jean Lambert Nang, a partagé son point de vue critique sur le rôle des journalistes dans les commentaires des discours du président Paul Biya. Selon lui, les journalistes ne devraient pas se transformer en militants politiques, mais plutôt laisser aux ministres la tâche de défendre les positions du gouvernement.

Le Rôle des Journalistes : Informer, Non Pas Militariser

« Quand j’étais à la CRTV, j’étais de ceux qui s’offusquaient de ce que ce soit les journalistes qui commentent les discours de Paul Biya. Nous ne pouvons pas être militants et journalistes. C’est au ministre de venir défendre », a déclaré Jean Lambert Nang. Cette déclaration soulève une question fondamentale sur l’éthique journalistique et la séparation nécessaire entre le journalisme et la politique.

Une Critique de la Pratique Actuelle

Nang critique la pratique actuelle où les journalistes, notamment ceux des médias publics, sont souvent amenés à commenter et à justifier les discours du chef de l’État. Pour lui, cette tendance brouille la ligne entre l’information objective et la propagande politique. « Les journalistes doivent informer, pas militer », a-t-il insisté, rappelant que leur rôle est de fournir des faits et des analyses impartiales.

La Responsabilité des Ministres

Selon Jean Lambert Nang, il appartient aux membres du gouvernement, et non aux journalistes, de défendre et d’expliquer les politiques publiques. « C’est au ministre de venir défendre les positions du gouvernement. Les journalistes ne devraient pas endosser ce rôle », a-t-il expliqué. Cette distinction est cruciale pour préserver l’indépendance et la crédibilité des médias.

L’Éthique Journalistique en Question

L’intervention de Nang met en lumière les défis auxquels sont confrontés les journalistes, en particulier dans les médias publics. La pression pour aligner leurs commentaires sur la ligne officielle du gouvernement peut compromettre leur intégrité professionnelle. « Nous ne pouvons pas être militants et journalistes », a-t-il répété, appelant à un retour aux fondamentaux de l’éthique journalistique.

Le Contexte des Médias Publics

La CRTV, en tant que média public, est souvent perçue comme un relais du gouvernement. Cette perception est renforcée lorsque les journalistes commentent les discours de Paul Biya de manière favorable, sans distance critique. Pour Nang, cette pratique nuit à la crédibilité des médias et à la confiance du public. « Les médias publics doivent être au service de l’information, pas de la propagande », a-t-il déclaré.

L’intervention de Jean Lambert Nang dans CLUB D’ÉLITES sur Vision 4 a relancé le débat sur le rôle des journalistes et l’éthique dans les médias camerounais. En appelant à une séparation claire entre le journalisme et le militantisme politique, Nang plaide pour un retour à une pratique journalistique plus indépendante et impartiale. Son message est clair : les journalistes doivent informer, et les ministres doivent défendre.