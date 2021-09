CAMEROUN :: SÉBASTIEN EBALA CONDAMNÉ À 2 ANS DE PRISON :: CAMEROON

Le tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif vient de donner son verdict dans l'affaire Sébastien EBALA. 02 ans d'emprisonnement ferme avec des dépens d'environ 50 000 FCFA. Telle est la sentence prononcée par le juge. Les motifs pour lesquels il a été condamnés sont : "propagation de fausses nouvelles et Outrage au Chef de l'État".

« Il a écopé de deux ans de prison ferme pour, dit-on, propagation de fausses nouvelles. Et la fausse nouvelle propagée c'est que EBALA a dit que Maurice KAMTO est Président élu. Donc pour le tribunal de Yaoundé c'est une fausse nouvelle qu'il a propagé. La deuxième infraction c'est l'outrage au président de la République Mr Paul BIYA, parce que EBALA a dit que Paul BIYA doit partir du pouvoir. Donc c'est un outrage. Donc les gens ont le droit de marcher pour dire que Paul BIYA doit rester encore au pouvoir pendant 30 ans mais personne n'a le droit de dire que Paul BIYA doit partir. Il a pris deux ans de prison ferme. Nous avons directement décidé avec son coprévenu d’interjeter appel. », nous confie son avocat Me SIMH que nous avons eu au téléphone.

En rappel, c'est le 17 avril 2020 que Sébastien EBALA, Paul Daizy BIYA et Bernard TCHEBO avaient été, tous les trois, interpellés. S. EBALA avait fait une vidéo où il avait appelé le peuple à se retrouver à la poste centrale pour se mobiliser et installer Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), au pouvoir. Toute chose qui a été, quelques heures après, à l'origine de leur interpellation. Tous avaient, manu militari, arrêtés et avaient été conduits à la direction de la sécurité militaire, puis au Secrétariat d'État à la défense (SED). Quelques jours après, P. D. BIYA a été exfiltré des geôles du SED.

Après s'être présentés, à plusieurs reprises, au parquet du tribunal militaire, EBALA et TCHEBO ont été renvoyés au SED. Quelques jours après l’affaire a été portée au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Présentés le 22 mai 2020 pour la première fois, EBALA et TCHEBO ont été, à nouveau, conduits le mercredi, 27 mai 2020, à ce tribunal correctionnel, où ils ont été, finalement, inculpés.

Son co-accusé TCHEBO à lui aussi écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme. Ayant déjà passé 16 mois en prison, EBALA et TCHEBO vont encore passer 8 mois à la prison infeste de Kondengui. C'est le 27 mai 2022 qu'ils auront entièrement purgé leur peine. Me SIMH a tout de même décidé de contester cette décision à la cour d'appel.