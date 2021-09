Libye : réactions à la libération du fils Kadhafi :: LIBYA

Après l’annonce par les autorités libyennes de la libération d’un des fils de Mouammar Khadafi et de plusieurs de ses proches, les réactions n’ont pas tardé dans les rues de Tripoli. La décision semble faire partie des efforts du gouvernement libyen pour une réconciliation nationale, mais les habitants ont un avis partagé sur le sujet.

"Pourquoi Saadi et (le chef du renseignement) Ahmad Ramadan ont-ils été libérés maintenant ? Aussi ce discours sur le corps de Kadhafi, à mon avis, tout cela est à cause d'accords politiques entre ces personnes qui sont proches de la présidence", explique Abdellatif Dakdak.

" Ce qui s'est passé indique que rien n'est au-dessus de la loi. Le pouvoir judiciaire a pris cette décision sur la base de preuves. Cela montre la justice et l'intégrité du pouvoir judiciaire", explique Mohammed Ali Jawaylak.

Trois des sept fils de Mouammar Khadafi sont morts durant la révolte de 2011. Outre Saadi, qui vient d’être libéré, l’un de ses fils a trouvé refuge à Oman, ou vivent également l’ancienne épouse et la fille du dirigeant libyen. Un autre est détenu au Liban et Seif al-Islam dont on avait perdu la trace est réapparu en juillet dernier lors d'une interview avec le New York Times.