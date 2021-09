CAMEROUN :: Douala 4è:Fin de formation pour les boursiers en NTICs :: CAMEROON

L’honorable Fandja Gabriel a remis personnellement des parchemins de fin de formation aux 100 récipiendaires de la formation en nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Ils sont au nombres de 100, ces jeunes scolarisés du primaire et du secondaire qui ont bénéficié pendant un mois d’une formation en Ntic gracieusement offerte par l’honorable Fandja Gabriel.« saisir l’opportunité des vacances pour familiariser des enfants du primaire et du secondaire aux Ntic, tel était mon objectif en offrant ces formations à ces enfants. En tant que député de là nations et député RDPC mon rôle est d’implémenter la politique du président national de notre parti sur le terrain. vous êtes sans ignorer combien la vulgarisation des NTICs lui tient à cœur ». Ces par ses mots que l’honnorable Fandja Gabriel justifie son action auprès de ces enfants.

Du 03 au 31 Août dernier , ces enfants ont reçu une formation en utilisation efficiente des Ntic qui se déroulait au campus du lycée polyvalent de Bonaberi. Parvenus à la fin de leur formation, l’honorable Fandja Gabriel a trouvé judicieux de leur remettre en plus de leurs parchemins de fin de formation, des kits scolaires pour mieux aborder la rentrée scolaire.

C’est donc au cours d’une cérémonie solennelle que s’est déroulée cette remise de parchemins en présence des autorités administratives et académiques de l’arrondissement de Douala 4è.

C’est donc tout ému que le jeune Steve Ndonkeng dira :« je suis très content et je remercie l’honorable Fandja pour ces cadeaux qui vont m’aider à soutenir mes parents dans la préparation de ma rentrée ». Comme lui , tous ses camarades ont pu goûter à la générosité légendaire de l’honorable Fandja Gabriel qui a promis de rééditer cette performance l’année prochaine.