Douala Ve: le Village Mbanya s'est fait une propreté

Les populations du Village Mbanya, accompagnées du Sous-préfet de Douala Ve, sont sortis en masse pour faire la propreté dans les quartiers, en respect du jeudi propre.

Chaque jeudi est consacré à la journée de la propreté. Et les populations de Mbanya l'ont intégrée. Ce jeudi 26 août 2021, ils étaient nombreux ce matin, houes, machette, rateaux ou pelles en mains, pour donner un beau visage à leur quartier et ses environs. Jeunes et moins jeunes, drapés dans des chasubles oranges et jaunes et chaussures de travail visées au pied, n'ont pas rechigné à s'employer pour curer les caniveaux, désherber les alentours des maisons et évacuer les eaux usées.

Tout s'est fait dans une belle ambiance. Pour une première, le Sous-préfet de Douala Ve, Elong Kotto Pierre Patrick, a tenu à accompagner les populations du Village Mbanya.

Le Chef terre a lui-même retroussé ses manches pour montrer l'exemple. '' J'ai tenu à être présent ici pour encourager nos populations à œuvrer pour l'hygiène et la salubrité. Il est important qu'on se mette tous ensemble pour mettre la propreté autour de nous afin que nos populations vivent dans un environnement sain" a-t-il fait savoir. Pelle en main, le Sous-préfet a curé le caniveau, au carrefour TSF à Bepanda. Aux côtés du chef de Mbanya, ils ont montré l'exemple et se sont assurés que le travail soit bien fait. '' J'invite les autres chefs de village dans Douala Ve à continuer d'inciter leurs populations à respecter le jeudi consacré à la propreté. Ils font déjà bien mais ils doivent continuer car la propriété est très importante pour nous'', a insisté le Sous-préfet.

Soumis à plusieurs problèmes d'inondations, lors des grandes pluies, le Village Mbanya a mis un point d'honneur à l'investissement humain. '' Nous nous mobilisons toujours pour assurer la propreté dans notre espace vital. Les chefs des quartiers et de blocs m'aident à mobiliser les populations, car il est important de faire ce travail de temps en temps pour notre bien. On a la chance que nos populations ont intégré cette activité et c'est plus simple puisque nous sommes bien organisés'', a rassuré le chef de Village Mbanya. Pour clôturer cette journée de travail, une plaque souhaitant la bienvenue au village Mbanya a été inaugurée, à l'entrée du village sortant de Bonamoussadi.