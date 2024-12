CAMEROUN :: L' année 2024: le top des événements culturels marquants. :: CAMEROON

L' année 2024 qui s'achève a été très marquante dans le domaine de la culture au Cameroun par l'inscription du "Ngondo" sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Deux grands concerts événements au Cameroun le 21 décembre et le 26 décembre dernier avec deux stars du rap français "NISKA et TIAKOLA" au palais polyvalent des sports de Yaoundé qui ont fait salle comble.

La première tournée nationale et internationale du Sultan Roi des Bamoun Nabil depuis son ascension au trône qui a drainé du beau monde ,ici et dans la diaspora camerounaise à la rencontre des fils et filles Bamoun.

Le fameux débat sur le "statut de l'artiste camerounais" à l'assemblée nationale.

Cette année qui s'en va, a aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive , notamment avec le décès de l'artiste musicien camerounais "Aï JO Mamadou" qui a été longtemps malade , sans oublier le décès brutal de la comédienne "Mamiton" qui a secoué la toile et suscité la compassion du couple présidentiel Paul et Chantal Biya pour sa prise en charge à l'hôpital.

Des sorties littéraires, l'année 2024 en a eu , "100 titres clés de la variété musicales 1950-2020" .

Une année culturelle riche en activités, les acteurs culturels en ont eu de quoi présenter en terme de création artistique , malgré le fait que ce secteur peine encore à être soutenu ...l'année 2025 qui pointe à l'horizon pourra -t-elle tirer son épingle du jeux !

Bonne et heureuse année 2025... culturellement vôtre