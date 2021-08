CAMEROUN :: Certains membres,sympathisants du MRC interdits par le mouvement AGIR-A aux obsèques de Penda Ekoka :: CAMEROON

Le mouvement AGIR-Act par voie de communiqué de presse reproche à certains militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) d’avoir organisé une cabale "violente, malsaine et injuste ", pendant les derniers moments de la vie de Christian Penda Ekoka.

Dans un communiqué rendu public le 22 août 2021, le Pr Yap Boum II, vice-président d’AGIR-ACT, affirme que " Monsieur Christian Penda Ekoka, Président du mouvement Agir-Act s'en est allé le 8 août dernier, des suites de maladie, au Canada. Depuis cette terrible nouvelle, vous avez été nombreux à transmettre des messages de condoléances sincères, de sympathie ou de compassion, témoignant ainsi l'attachement, l'amitié, la fraternité, la considération ou simplement le respect que vous aviez pour ce grand patriote Camerounais qui, des décennies durant, a œuvré pour la construction d'un meilleur Cameroun. Au nom du mouvement AGIR ACT et de la famille de notre regretté Président CPE, nous vous remercions de tout cœur"

Plus loin dans sa communication,le Pr Yap Batoum II écrit que " Comme vous êtes nombreux à le savoir, les derniers moments de vie de notre Président ont été marqués par une cabale extrêmement violente, malsaine et injuste orchestrée par des membres et sympathisants de son allié politique. Cet épisode a profondément meurtri CPE qui s'est étonné du silence de cet allier. Prenant acte de cette situation, le mouvement Agir-Act, en parfaite solidarité avec la famille de notre regretté Président, prie les auteurs et acteurs de cette cabale abjecte, au nom de la décence, de la dignité et surtout du respect de la mémoire de l'illustre disparu, de s'abstenir de toute participation aux différentes cérémonies organisées à l'occasion de cette grande perte ", écrit le Pr Yap Boum II

Il conclu son communiqué en ces termes: " Ceci évitera tout dérapage et permettra de consacrer toute notre énergie à rendre un hommage à Christian Penda Ekoka dont la vie mérite d’être célébrée en toute sérénité ".

L'ancien allié de Maurice Kamto est décédé le dimanche 8 août 2021 dans la ville de Toronto au Canada où il était admis au Princess Margaret Cancer Center pour des soins.

La dépouille de l’économiste Christian Penda Ekoka est arrivée à Douala le 19 août dernier. Après l’aéroport de Douala, le corps de celui-ci a été transféré à la morgue de l’hôpital général de Douala. Le programme des obsèques prévoit la levée du corps et l’enterrement le 28 août 2021.