Depuis 1982 la place du football camerounais va grandissante. Sa vie quotidienne est marquée par la présence du sport roi. Il est la représentation et la matérialisation du rêve de bonheur et l’ambition de chaque jeune qui se lance dans ce métier. Comme disent les français, « les derniers vestiges, du culte que les celtes rendaient au soleil. » Le Cameroun a participé à toutes les compétitions (coupe du monde, jeux olympiques, coupe d’Afrique des nations, League des champions etc. avec le football, il a relevé des défis titanesques aux yeux du monde, si bien que, l’importance de ce sport s’est imposée dans la vie sociale et même politique. Avec son développement il a marqué les esprits en accouchant des joueurs de classe exceptionnelle (Mbappé Leppé, Roger Milla, Eto’o fils, Thomas Nkono, Bell Antoine, Abega Théophile, Rigobert Song, Mboma Patrick, Carlos Kameni, etc). Dans son quotidien, le Cameroun a souvent vécu comme s’il n’attendait que les années des compétitions sportives, au point où la non-qualification dans la phase finale d’une compétition entraîne des crises intérieures et les hommes politiques n’hésitent pas à monter sur le créneau.

Nous voici en coupe des nations, une coupe qui est tombée sur notre tête. Le football pour le camerounais, c’est d’abord quelque chose qui lui apporte du plaisir, il le vit dans sa chair. Il connait toutes les règles ; lui-même détient une liste des joueurs qu’il choisit ; il sait qui doit être aligné dans un match ; il maîtrise les systèmes de jeu, et les remplacements à effectuer. Il y a 30 millions d’habitants au Cameroun, et 30 millions d’entraîneurs. Celui qui, officiellement est choisi comme entraîneur, ne joue que le rôle d’accompagnateur de l’équipe partout où les joueurs sont amenés à jouer. Le jour où les camerounais ne voudront de ses services pour cause d’un match perdu, il est sûr de partir. « Les camerounais n’aiment pas perdre », avait dit le ministre Ismaël Bidoung Mkpatt. Le football est un grand moment de rassemblement. Les camerounais se retrouvent ; combien de fois le football a réconcilié les voisins qui ne s’entendaient pas depuis des années. J’ai vécu cette expérience en 1990 lorsque le Cameroun a dompté l’argentine.

Les jeunes camerounais qui s’engagent dans le foot aujourd’hui doivent savoir qu’ils sont dans une époque moderne, et que le football est devenu un métier. Comme tout métier, ils doivent aimer le travail ; ils doivent avoir l’esprit d’équipe ; ils doivent avoir de la rigueur dans ce qu’ils font et leur formation doit avoir pour base principale, la discipline. La philosophie du football aujourd’hui est une philosophie du rendement ; la compétition est ce qu’attend tout joueur dans sa vie sportive. C’est un processus physique de dépassement de soi. C’est la force de l’action humaine, on attend de l’équipe un spectacle et des actions héroïques, sans oublier que chaque adversaire qui arrive dans une compétition est venu lui aussi pour gagner.

Comment faire pour choisir son équipe fanion ?

Il faut s’assurer qu’on a sélectionné les meilleurs et non les affinités.

Ceux choisis comme meilleurs, doivent être rassemblés autour d’une philosophie de la vie sportive. Comme exemple, je peux me souvenir de l’esprit canon des années 80. Des joueurs mentalement disciplinés. Une équipe en compétition à domicile doit éviter les cultes du héros. Il faut aduler tous les joueurs. Les joueurs incarnés par cette vertu chevaleresque doivent avoir leur liberté au lieu de se retrouver avec des parrains à qui ils ont des comptes à rendre. C’est dire qu’il faut éloigner les parrains des champs d’expression vulgaire. C’est mon avis.

Et le récent tirage au sort : que retenir ?

Le tirage au sort nous a été plutôt favorable. Mais ce tirage favorable ne suffira pas puisque les autres sont venus aussi gagner. Comme ces adversaires jouent au Cameroun, pays fascinants, ils vont se préparer de façon héroïque. La première erreur à ne pas commettre c’est de se croire à domicile et compter sur le public. L’équipe camerounaise a de nombreux adversaires, ses premiers adversaires sont certains compatriotes. Le public camerounais n’aime pas les défaites. Si non il se retourne vite contre vous.

À ce public-là, je demande l’indulgence, la patience et l’esprit sportif. Le spectateur est le 12ème joueur. Un joueur devient virevoltant quand il est ovationné, ça l’encourage sur le stade. Il faut savoir booster l’équipe même quand ça va mal. Il faut l’unité des cœurs. Il faut sensibiliser le public, ils doivent être au stade derrière leur équipe. C’est ainsi que nous gagnerons. Les camerounais croient en leurs chances. Il faut espérer. Croire en soi permet toujours de se surpasser. J'ai conscience des qualités des joueurs camerounais. La foi héroïque ce n’est pas ça qui manque aux camerounais. Mais il faut surveiller leur mental pour ne pas tomber dans l’euphorie de 72. La confiance est d'ailleurs le leitmotiv de toutes les autres équipes et j’insiste qu’elles sont venues aussi pour gagner. Maintenant c'est à eux de s'en persuader. En Egypte dernièrement on a pu évaluer nos forces et faiblesses. On n’a pas pu obtenir un meilleur résultat. Il y avait trop de bons joueurs, mais on n’arrivait pas à faire un bon casting du 11 entrant. Nous avons accumulé trop de retards, il n’y a pas de raison qu’une grande équipe ne soit pas alignée. Le public camerounais attend la coupe, du moins, il espère voir leur équipe atteindre le meilleur d'eux-mêmes lors de cette compétition.

Par ailleurs on constate que les équipes de notre poule ne sont pas redoutables. J’ai observé nos adversaires du premier tour, ils seront là pour réchauffer les Camerounais avant que les choses sérieuses ne commencent. Pour gagner les lions d’aujourd’hui, il leur faut travailler sur le long terme. Elles ne l’ont pas encore fait. Il n’y aura pas de surprise au premier tour. Les victoires de nos trois premières rencontres seront authentiques et sans équivoque. Pour moi, il était mieux qu’on tombât dans une poule coriace comme le Nigéria, l’Egypte, ou le Sénégal. Il faut toujours battre le plus fort d’entrée de jeu. Bon concentrons-nous sur cette confrontation face à ces équipes qu’on dit petites. Je n’aime pas sous-estimer l’adversaire, c’est la loi du sport. Il faudra comprendre qu’ils vont se préparer parce qu’ils viennent jouer contre le Cameroun, au Cameroun et devant le public camerounais. Ce sont des joueurs qui vont se surpasser, comme le Cameroun l’a fait en 1990 devant l’argentine.

Les équipes comme le Nigéria et l’Egypte viennent avec des tempéraments téméraires. Elles chercheront à faire leur revanche et humilier le Cameroun. Il faut faire très attention même si nous sommes les favoris. Nos conditions de préparation ne sont pas idéales. On n’a pas vu les lions se confronter devant une équipe d’envergure. Notre pays dispose de peu de moyens ce dernier temps, il manque presque tout. Ce n'est pas un temps idéal pour une compétition. Mais nous sommes déjà là, il faut tout simplement que les joueurs camerounais comptent sur eux-mêmes pour arriver en finale. Il faut accepter souffrir et saisir sa chance d’entrer dans l’histoire sur sa terre natale et ne pas dire un jour si j’avais su. Le challenge est intéressant. Reste maintenant à obtenir des résultats.

Dans cette compétition, il faut s'éloigner de la bureaucratie pour bénéficier d'un peu plus de sérénité. Le football est une passion. Si jouer est un plaisir, l’administration du football camerounais doit créer les conditions nécessaires. Il faut éloigner ces jeunes joueurs de la présence trop envahissante des anciennes gloires. Ils auront trop de pression déjà, il ne faudrait pas en rajouter. Certaines anciennes gloires ne savent pas s’adresser aux jeunes, c’est une présence nocive. Tout le monde ne peut pas être comme elles ; elles ont fait leur époque, ces jeunes font les leurs. Les anciennes gloires mettent souvent les jeunes dans une telle pression qu’on dirait qu’ils vont en guerre.

Ça peut les pousser à mal faire. Il faut laisser les jeunes, la plupart sont des professionnels ; ils savent ce qu’ils ont à faire sur le stade. Les exigences du football de haut niveau ne passent pas partout. On comprend que lorsqu’elles prennent la parole c’est l’expérience qui parle. Mais chacun a son expérience. Ils doivent savoir qu’elles ne sont pas des entraîneurs. Nous ferons un beau parcours, je vous le promets, tout se passera dans la tête. En dehors du Cameroun, je vais applaudir le Mali, le Sénégal, et la Mauritanie, ce sont des pays hospitaliers qui m’ont accueilli quand j’étais chez eux. Le Cameroun c’est mon cœur. Le pays tout entier fera du bruit, le beau bruit, qui pousse le lion à passer le ballon à son coéquipier afin de marquer ces instants éternels.