Hommage au Dr Baboke Tamboulo Eden Indira : Une intelligence camerounaise à célébrer

La soutenance de thèse de doctorat en médecine de la jeune Dr Baboke Tamboulo Eden Indira, récemment diffusée sur une télévision privée camerounaise, a suscité une vague d’admiration et de fierté nationale. Mention spéciale à l’appui – équivalent à une mention très honorable avec félicitations du jury – cette prestation académique remarquable nous rappelle une évidence trop souvent ignorée : les jeunes filles camerounaises excellent. En silence, mais avec brio.

L’excellence féminine en lumière

Dans un paysage audiovisuel souvent dominé par le sensationnel, les controverses stériles et les distractions superficielles, cette diffusion a fait figure d’exception salutaire. Sobre, mais puissante, elle a permis de découvrir une facette oubliée du Cameroun : celle d'une jeunesse studieuse, brillante et féminine, qui mérite d’être mise en avant.

Pourquoi ce moment semble-t-il encore si rare ?

Parce que notre société n’a pas encore pleinement appris à valoriser l’intelligence, surtout lorsqu’elle est portée par des femmes.

Un savoir féminin largement invisible

Chaque année, des centaines de jeunes femmes camerounaises soutiennent des thèses de doctorat et des mémoires de master dans des disciplines clés : médecine, énergies renouvelables, ingénierie, gouvernance, mécatronique automobile, maintenance Industrielle, environnement, etc. Pourtant, leurs travaux restent confinés aux archives universitaires, loin des caméras, des micros, et surtout… de l’opinion publique.

Ce silence médiatique prive le pays de ressources intellectuelles précieuses, et empêche des modèles inspirants de briller aux yeux des futures générations.

Pourquoi médiatiser les thèses et mémoires des jeunes filles ?

Donner une vitrine médiatique à ces travaux, c’est :

Valoriser la recherche locale et les réponses adaptées à nos réalités.

Briser les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société.

Encourager les jeunes filles à croire en leur potentiel intellectuel.

Changer les modèles de réussite, en promouvant le mérite et l’effort.

Offrir aux décideurs des pistes concrètes issues des recherches camerounaises.

Chaque mémoire ou thèse est une contribution au savoir, un outil de transformation, une proposition de solution. Leur diffusion est un acte patriotique.

Une urgence nationale : écouter les voix féminines de la recherche

Dans un Cameroun en quête de repères, l’intelligence féminine n’est pas un luxe, ni une mode : elle est une nécessité. C’est un pilier de reconstruction morale, sociale et économique.

Médiatiser ces jeunes chercheuses, c’est rétablir une hiérarchie des valeurs : rigueur, innovation, éthique, discipline.

Cinq actions concrètes pour faire changer les choses :

1. Créer une émission régulière (TV/web) dédiée à la diffusion des soutenances les plus marquantes.

2. Lancer un Prix national des thèses et mémoires féminins, sous le parrainage des institutions.

3. Former les journalistes à la vulgarisation scientifique, pour mieux relayer les travaux des jeunes chercheuses.

4. Inviter les doctorantes dans les écoles, forums et médias, pour partager leurs expériences.

5. Archiver et diffuser numériquement les travaux académiques des femmes, en accès libre.

Un appel à l’action

Dr Baboke Tamboulo Eden Indira ne doit pas rester un exemple isolé. Elle est le symbole d’une jeunesse capable, compétente, prête à relever les défis de demain. Encore faut-il que la société lui tende le micro, lui ouvre les écrans et lui accorde la place qu’elle mérite.

Célébrer l’intelligence féminine, ce n’est pas faire de la complaisance. C’est investir dans notre avenir.

Par Dipl.-Inf. SEULEU LYDIE, observatrice de la vie académique et sociale

