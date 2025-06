CAMEROUN :: L'EFFET REPOUSSOIR DU POIDS POLITIQUE NÉGATIF DE ELIMBI LOBE :: CAMEROON

Quand on aspire à de hautes fonctions, notamment celle de Président de la République, il ya des Valeurs sur lesquelles, on ne peut pas, on ne doit pas transiger.

Me Akere MUNA a très probablement fait le calcul de la paresse politique, à savoir, couper sa part de camerounais, composée de ceux qui ne voient ce pays que comme une juxtaposition de tribus, au détriment du citoyen.

Fidèle à la politique historique du pouvoir colonial et néocolonial de manipulation des matériaux fissiles de l'ethnicité, il a pensé qu'il faut composer avec des gens dont la substance politique se résume en la détestation de l'autre, du seul fait de l'ethnie.

Me Akere Muna n'a pas sur faire rêver ces Camerounais qui sont partis à la conquête du monde et qui à travers cette aventure, élargissent les frontières du Cameroun.

Le Noble Peuple Sawa, dont on connaît l'histoire, et dont le marchand de la Haine de l'autre se dit le défenseur, a refusé de se laisser embrigader dans la sulfureuse aventure d'un fas.scis.me dérivé, qui réduit son identité à son essence et non à la dynamicité de son existence.

Les Sawa qui historiquement furent parmi les premiers à sortir du Cameroun pour aller à la conquête du monde, savent mieux que quiconque, qu'un Peuple qui voyage, qui va vers d'autres Peuples, développe instinctivement, naturellement, des comportements qui lui garantissent le bon accueil dans le lieu d'émigration. En effet, on n'émigre par pour mourir mais bien pour vivre et même pour mieux vivre.

