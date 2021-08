MONDE ENTIER :: E-commerce : suivre la livraison de votre colis ne sera plus un problème ! :: WORLD

Avec l'envolée du e-commerce, des milliards de colis sont expédiés chaque année à travers le monde. Les prestataires de service et de transport tentent de s'adapter à l'afflux de plus en plus conséquent d'envois ; pourtant, l'inconvénient majeur du shopping en ligne demeure un nombre important de colis égarés et qui n'arrivent, par conséquent, jamais à destination.

Le secteur est donc tenu de proposer aux consommateurs des outils qui leur permettent de garder eux-même un œil sur le transit de leur commande, de l'expédition à la livraison. Peut-être connaissez-vous déjà, si vous êtes un(e) habitué(e) du e-commerce, le système de suivi Colissimo, proposé par La Poste. Il vous suffit de vous munir de la référence de votre colis et de vous rendre sur le site du service postal. Vous renseignez ce numéro dans la barre de recherche dédiée, apparaissent alors les différentes étapes auxquelles votre colis a d'ores et déjà été soumis. Préparation en plateforme de livraison, acheminement vers un autre centre de tri ou encore, livraison en cours. Vous connaissez également le statut actuel de cet envoi et obtenez en outre une estimation de la date à laquelle vous serez livré(e).

Là où la procédure se complique, c'est lorsque votre colis est pris en charge par un autre, ou plusieurs autres compagnies de livraison, selon la distance que devra parcourir votre commande. En effet, aussi génial que puisse être le fait de commander des produits provenant tout droit des USA, d'Asie, d'Afrique ou encore d'un autre pays d'Europe, il n'en reste pas moins que plus la livraison est longue, plus il y a de chances que votre colis soit égaré. Comment savoir à quel endroit et chez quel prestataire est rendu notre colis et combien de temps exactement prendra la livraison (quelques fois le délai annoncé ne reflète pas tout à fait la réalité...) ?

La solution est apportée par des sites de suivi colis qui émergent sur le net. Ces sites et applications, en général disponibles sur iOS et Android, sont dédiés au regroupement des données relatives au transport de colis sur tous les continents. Pour cela, ils entretiennent un partenariat avec des centaines de services postaux, entreprises de livraison et acteurs du e-commerce de la planète afin que vous puissiez obtenir en une seule et même interface toutes les informations concernant le transit de votre colis, sur le territoire national comme international. Le principe est le même que celui de La Poste et Colissimo, préparez la référence de votre colis et renseignez-la dans la barre de recherche prévue à cet effet. Vous pourrez alors lire sur votre écran où en est la livraison, connaître sa chronologie et la position géographique actuelle de votre commande. Ces sites sont conçus avec un design simple et clair, l'accès est gratuit et plusieurs langues vous sont proposées afin que le service convienne à tous. Vous retrouvez les données apportées par des compagnies telles que UPS, China Post, TNT, Chronopost...mais aussi Fnac, Yves Rocher, Ebay, Amazon, Cdiscount, Aliexpress et bien d'autres encore. Vous avez en plus la possibilité de recevoir des notifications par email, si vous les activez, afin d'être averti(e) de chaque changement de statut de votre colis.

Ces services confèrent bien évidemment au consommateur et au vendeur, l'assurance que la transaction se déroule bien du début à la fin. En tant que destinataire, vous êtes informé(e) dans les détails du parcours de vos achats et êtes plus à même de connaître le créneau pendant le livreur sonnera à votre porte. Cela donc aussi de prévoir une éventuelle absence et d'en avertir le transporteur qui n'aura pas à repasser ou à déposer votre article en point relais. Enfin, c'est un outil qui permet, en cas de « perte » du colis, de savoir vers qui exactement se tourner. C'est au vendeur d'effectuer cette démarche, qui est par la même occasion tenu de vous rembourser ou de réexpédier le même article si vous en faites la demande.

Pour en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites que sont Parcelsapp, 17track ou encore Ordertracker.