CAMEROUN :: Cybercriminalité : Des cybers criminels s’attaquent aux clients de Finexs Voyages :: CAMEROON

Des individus sans fois ni lois arnaquent des personnes au nom de la compagnie de transport inter urbain.

Dans un communiqué disponible sur son site officiel et dont nous nous sommes procuré copie, la First National Express Of Safety ( FINEXS ) informe son aimable clientèle et le grand public en général que des individus non identifiés ont créé des pages facebook et site internet frauduleux et proposent des recrutements moyennant le paiement des frais des dossiers et le paient des tickets de voyages en ligne ...

Surfant sur le succès retentissant de ses nouveaux bus anticovid19 dont la mise en circulation séduit et attire une clientèle de choix, les auteurs de ces attaques ont dont intensifié leurs actions malsaines sur la toile.

En dénonçant ces actes assimilables à de la cyber criminalité, Finexs Voyages met en garde leurs auteurs et leurs éventuels complices des conséquences de leurs actions contre lesquelles une plainte a dore et déjà été déposée dans les services comptent de la police judiciaire.

Finexs Voyages prévient ses clients et le grand public contre ces arnaques et rappelle ses adresses complètes sur le net : Sa page Facebook officielle https://www.facebook.com/finexsvoyages , page en cours de certification.

site web officiel: https://www.finexsvoyages.net/ On y retrouve la liste des services en ligne partenaires qui sont les seuls agréés à vendre les billets FINEXS Voyages sur Internet.

• COOLTRIP

• KIWOTI

• LOHCE

des numéros de téléphone pour information :

• Pour le guichet de MVAN à Yaoundé – 696 943 131

• Pour le guichet de AKWA à Douala – 691 817 924

Ces numéros sont également visibles sur vos billets de voyage. Pour le moindre problème ou de questions il existe l’adresse suivante : serviceclient@finexsvoyages.net et la réponse est donnée sous 24H.

L’agence de voyage qui a gagné le 5 Aout 2021 le prix 2020 du Meilleur Transporteur Public Interurbain décerné par l’Ong International Securoute rassure le public sur le fait qu’elle ne lésinera pas sur les moyens pour assurer sa sécurité sur la toile ainsi qu’elle le fait déjà sur les routes