Orange Cameroun s'engage pour le développement durable

Le prétexte de la célébration de la Journée Internationale des Volontaires était donné à Orange Cameroun pour ouvrir les portes de l’ODC (Orange Digital Center) de Douala, capitale économique du Cameroun. A l’occasion, les salariés ont renouvelés leur engagement dans le cadre du programme « Orange Engage for Change ».

Cette année encore, la journée du 5 décembre ou « Engagement Day », a vu les employés volontaires se déployer dans toutes les filiales de l’operateur de téléphonie mobile dans des opérations de préservation de notre planète. Elle était meublée par les visites des stands thématiques, conférences-débats, sous une coloration essentiellement RSE et axée sur la présentation de ce nouvel axe de déploiement pour la marque Orange.

L’objectif étant selon M. Alain-Blaise Batongue, Directeur des Affaires Institutionnelles & Règlementaires d’Orange Cameroun, d’ « d’informer les salariés et visiteurs sur les différentes initiatives solidaires mises en place par Orange depuis l’implémentation en local du programme, promouvoir la plateforme « Orange Engage for Change » »

Mais aussi de créer un espace de partage et de réflexion sur des sujets liés à la solidarité, l’engagement et l’impact social, valoriser l’implication de ceux des salariés qui se sont illustrés dans les actions de solidarité d’Orange et encourager plus de collègues à s'inscrire pour apporter leur touche à la construction de l’édifice commun car, Il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) sans inclure les personnes à tous les stades, à tous les niveaux et à tout moment.

Ce qui a fait dire à Mme Mathilda Mambo, DRH, que « Chez Orange Cameroun et dans le Groupe Orange par extension, l’on est bien conscient que les défis auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée. Les changements climatiques, la pollution, les conflits et les injustices sociales, etc. » Aussi, le message de solidarité de la famille Orange, et répondre aux besoins des communautés auxquelles elles s’identifient. A relever les défis avec courage, dévouement et altruisme. Les salariés contribuent à combler le fossé ainsi créé en s’impliquant à soutenir le développement durable.

Volontaire depuis le lancement du programme « Orange Engage for Change », Xavérie, cadre à la Direction de la Distribution témoigne « Si j’ai appris quelque chose depuis que j’ai adhéré à ce programme, c’est bien l’importance de se rassembler pour apporter des changements dans le quotidien de nos contemporains. J’ai pu découvrir combien la préservation de l’environnement est essentielle à la survie de la planète »