CAMEROUN :: ETO'O FILS CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LA FECAFOOT : SEIDOU MBOMBO NJOYA MÉCONTENT :: CAMEROON

C'est un secret pour certains mais pas pour ceux qui sont introduits dans le milieu du football Camerounais. Certes l'information n'est pas officielle mais le Goaléador Camerounais sera candidat à la présidence de la FECAFOOT qui se tiendra en octobre prochain, nous confie une source digne de foi. Les tractations diurnes et nocturnes se font déjà à ce sujet. L'ancien joueur du Barça rencontrera une haute autorité demain en soirée, ajoute la même source.

Ceux qui ont pu bien observer ont probablement constaté que lors de sa tournée nationale, Eto'o Fils, rusé qu'il est, a rencontré les personnalités du monde du football.

Seidou Mbombo Njoya, lui-même candidat à sa propre succession, ayant constaté que son mentor Eto'o Fils lorgne désormais son fauteuil a décidé de lui faire ombrage. C'est ainsi qu'il a décidé d'entrer en guerre contre tous ceux qui le soutiennent à la FECAFOOT. La première cible c'est le Secrétaire Général Benjamin Didier Banlock. Ce dernier est très lié et proche à l'ancien capitaine des Lions indomptables. Il y a une semaine, Seidou Mbombo Njoya et lui ont eu des prises de bec et ont failli aller aux mains. Seidou a donc convoqué une séance de travail informelle dans laquelle il a écarté Cécile Eko'o et Saint Fabien Mbogo tous acquis à la cause de Eto'o.

Au cours de cette réunion, il va informer les membres du comité exécutif de la FECAFOOT que le Secrétaire Général Didier Banlock ne fait plus partie de ses effectifs. Il faut expliquer que Seidou Mbombo Njoya a profité du fait que le contrat de Banlock était déjà à expiration pour le virer. En effet c'est Dieudonné Happi qui recrute Banlock à la FECAFOOT et lui donne un contrat à durée déterminé de deux ans éventuellement renouvelables. Lorsque Mbombo Njoya arrive, il lui signe un autre contrat avec lui qui arrivait à terme le 25 janvier dernier. Depuis lors le contrat n'a pas été renouvelé. Mbombo Njoya trouve donc une aubaine pour l'écarter.

C'est de bonne guerre. Seidou Mbombo Njoya qui a déjà le soutien de Tombi à Roko, conscient que Banlock s'est rallié à Eto'o, craint qu'il le porte à la tête de la FECAFOOT. Le fils du roi Bamoun a peur que Banlock étant SG de la FECAFOOT, tire les ficelles dans l'ombre pour que le comité d'éthique n'adopte pas l'amendement qui écarte les candidats ayant double nationalité. Et nous savons bien que Eto'o Fils a double nationalité.

C'est dire que la nuit des longs couteaux a commencé.