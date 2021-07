Sanction : Une footballeuse camerounaise emprisonnée en Albanie :: ALBANIA

Marie Estelle Atiock âgée de 31 ans, a été incarcérée en Albanie pour fraude fiscale et cybercriminalité.

La ressortissante camerounaise a été arrêtée le week-end dernier au même moment que ses complices. Ses coaccusés sont de deux nationalités. Il y a notamment un nigérian présenté comme le cerveau de l’affaire et trois Albanais. Notre compatriote a été inculpée pour fraude fiscale et cybercriminalité. Dans le détail, ils sont soupçonnés d’avoir commis des actions visant à mettre en place un système frauduleux de paiement via e-mail, qui transitait par des entreprises commerciales fictives.

Marie Estelle Atiock nie en bloc toutes ces accusations et clame son innocence. Elle a certes reconnu qu’elle connaissait l’un des prévenus mais elle assure qu’elle ignorait le côté criminel de ce dernier. La première audience de cette affaire s’est tenue au Tribunal de Première Instance de Tirana. Marie Estelle Atiock est arrivée effondrée à l’audience. Le média albanais JOQ Albanie rapporte que « des valeurs monétaires étaient transférées par des victimes pour des prestations fictives. Elles étaient ensuite retirées puis envoyées aux Etats-Unis. Le stratagème est en place depuis 2 ans, et s’étend dans plusieurs pays tels que l’Albanie, l’Allemagne, l’Angleterre, l’inde entre autres. Pendant cette période, près de 4 millions d’euros ont été détournés ».

À en croire les preuves dont disposent les enquêteurs, Marie Estelle Atiock et ses congénères sont dans de sales draps. Plusieurs preuves matérielles ont été saisies par ces derniers. Il s’agit d’un véhicule de marque Hyundai, trois accessoires pour ordinateur portable, 11 téléphones portables, 20 cartes SIM, 2 accessoires pour tablette, trois sceaux de sujet, huit cartes de crédit/débit, neuf cartes mémoires. Il y a également des documents tels que des certificats bancaires, des reçus bancaires, des photocopies de passeports de citoyens albanais et étrangers, des invitations à des titres de séjour, des divers contrats notariés, procuration qui les incriminent davantage.

Tirage au sort de la Can 2021, les légendes du football africain à l’honneur Les stars du ballon rond africain telles que Samuel Eto’o, Didier Drogba, George Weah, Yaya Touré, Jay-Jay Okocha, ou encore le youtubeur Mohamed Henni sont conviés à Yaoundé pour assister au tirage au sort de la Can 2021 qui se tiendra le 15 août 2021. La date tant attendue du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, qui aura lieu au Cameroun, est désormais connue. C’est le 15 août que sera connu le résultat du tirage au sort de la Can 2021.

Plusieurs légendes du football africain vont participer à cette cérémonie. La Confédération africaine de football a communiqué le nom des invités de marques attendus à Yaoundé. Ainsi, sont attendus au pays des Lions Indomptables dans les prochains jours : Initialement programmée au 25 juin dernier, la cérémonie avait été reportée à une date ultérieure par la Caf en raison des problèmes logistiques liés à la crise sanitaire. La date du 15 août est donc celle qui a été retenue pour le tirage au sort, qui aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé. Les villes retenues pour la compétition sont Douala, Bafoussam, Garoua, Limbe et bien sûr, Yaoundé.