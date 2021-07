CAMEROUN :: La crise anglophone va-t-elle embraser toute la région des grassfield ? :: CAMEROON

La menace plane. Il s’agit ici de la zone qui englobe les régions de l’ouest, du Nord-ouest et du Sud-ouest. En plus des deux régions anglophones, la menace d’extension des velléités sécessionnistes se fait de plus en plus ressentir dans la région Francophone de l’ouest. Avec, notamment, des incursions dans les départements de la Menoua, des Bamboutos et du Noun. Et, le mouvement des populations des zones en conflit vers la région de l’ouest.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Beti Assomo, vient de séjourner à la région de l’ouest, pour mesurer la gravité de la situation. On apprend de cette visite que Le Président Paul Biya instruit la haute sécurisation de la Région de l’Ouest. Et le journal Realités Plus met en garde « Tant pis pour les terroristes ». Le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense était à Mbouba le 23 juillet 2021 pour présider une importante réunion de crise sur la situation sécuritaire de l’Ouest. Instruction du Chef de l’Etat répercutée par Joseph Béti Assomo, mettre fin aux incursions à répétition des terroristes dans les Bamboutos et d’autres départements. Et rassurer les dynamiques populations de l’Ouest.

Le journal La Republique note que sur l’Endiguement de l’expansion des dérives terroristes des régions du NoSo : « Le bouclier de l’Ouest renforcé ». En visite allant du 22 au 23 juillet 2021 dans les villes de Bafoussam et de Mbouda, le ministre délégué à la de la Défense Joseph Beti Assomo accompagné des élites de la région de l’Ouest a instruit de nouvelles directives afin de protéger les populations par l’endiguement des attaques sécessionnistes qui se multiplient dans cette partie du Cameroun, entrainant de nombreuses pertes et vie humaine et matérielles.

Cameroon Tribune rassure que sur cette Situation sécuritaire à l’Ouest, « Des renforts arrivent ». En visite de travail le week-end dernier sur instruction du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens, ainsi que la redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l’action des forces de défense et de sécurité dans cette région victime d’attaques de bandes armées venues du Nord-Ouest.

Il s’agit d’une « Mission commando à l’Ouest » qui sera deployée à l’ouest. Pour L’Indépendant, Sur hautes instructions du chef de l’Etat, chef des Armées, le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, a tenu le 23 juillet dernier, une réunion sécuritaire d’importance dans la région des Garssfield où il a fait le point des opérations de maintien de l’ordre, ainsi que de protection des populations et de leurs biens.