CAMEROUN :: Appel du Médiateur Universel à M. GUIBAÏ GATAMA, Membre du Conseil National de la Communication :: CAMEROON

Monsieur GUIBAÏ GATAMA, Directeur de publication de l’œil du Sahel, Membre du Conseil National de la Communication

Par Courriel

Félicitations et appel à la sagesse

Monsieur le Directeur et cher compatriote,

Depuis quelques années déjà, vous avez su donner une plus grande visibilité à la grande région septentrionale de notre pays, en œuvrant aux côtés des élites comme mon frère Daniel Kalbassou, fondateur du Crédit du Sahel et actuel président du Conseil Régional de l’Extrême Nord, pour la popularisation de nombreuses réalisations ainsi que la mise en exergue autant du potentiel que des attentes multiples des populations. Je vous signale au passage que j’ai un attachement de cœur pour là-bas.

En effet à travers l’emblématique journal « L’œil du Sahel », dont je salue ici le sérieux, le professionnalisme, la qualité, la pertinence et la constance, vous offrez une tribune permanente et incontournable de référence, de même qu’une fenêtre sentimentale permettant de comprendre, d’apprendre, d’enseigner et de renseigner sur le septentrion. Aussi, votre récente nomination comme membre au Conseil national de la communication (CNC) par le Chef de l’Etat, est apparu à l’opinion nationale et internationale, comme une juste et légitime reconnaissance. FELICITATIONS.

Cher compatriote,

Ainsi installé dans une posture et un statut qui vous confèrent des responsabilités, de la visibilité et une relative influence, votre voix comptant et valant ce que représente tout leader d’opinion, vous êtes également appelé à adopter d’autres attitudes, d’autres termes de référence sociaux et politiques, et d’autres démarches, tant le contexte actuel de notre pays, nous impose à tous, vous et moi, les autres et nous, plus que de la réserve, plus que de la prudence et plus que de la patience.

Je voudrais ici, appeler humblement votre intime attention, sur des jugements malheureusement ambivalents, qui ont pu émerger de certaines de vos déclarations et prises de positions récentes. Nos compatriotes dans leur ensemble, sont certes impatients, certes inquiets, certes dominés par moult problèmes de vie, de survie et de développement, au regard des nombreux soubresauts par temps de Pandémie du COVID 19, mais rien ne devrait nous conduire ni au découragement, ni à l’exacerbation des haines et des fractures que génèrent des discours sectaires et des revendications excessives et égoïstes. La paix, le pardon, la stabilité, la tolérance, le dialogue et la réconciliation doivent constituer une profession de foi commune bien partagée. Aucune région n’est plus importante qu’une autre, et aucune n’est plus comme il y a cinq ou six décennies. Partout nous avons avancé un peu et avançons, nous avons bougé un peu. Nous allons continuer, selon le meilleur des consensus.

Certes, le pays vit un moment difficile, crucial et sans doute déterminant pour la suite de la construction de son destin, dans un climat lourd hypothéqué par la perspective de la transition au sommet de l’Etat et de la République. Mais de grâce, soyons forts, responsables, courageux et pragmatiques afin de ne pas nous laisser dominer par des instincts reptiliens villageois, claniques ou régionalistes.

Je vous sais toujours éveillé et toujours prompt au dialogue, et c’est pour cela que je me suis autoriser la présente démarche.

Avec mes sentiments patriotiques et mes salutations fraternelles./.