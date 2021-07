CAMEROUN :: L’Insalubrité va crescendo à YAOUNDÉ. :: CAMEROON

À l’origine l’inclusive des populations.

C’est un défilé d’ordures qui attire l’attention sur les trottoirs de plusieurs rues de la ville de Yaoundé. C’est que l’insalubrité qui y règne est devenue un fait social et normal pour les « Yaoundéens ». Il est 16 h mercredi 14 juillet 2021 dans les quartiers Caramba et Oyom-abang dans l’arrondissement de Yaoundé 7. L’on peut apercevoir des bacs à ordures remplis à ras bords. Certaines de ces ordures sont même renversées à même le sol, menaçant d’envahir la chaussée.

À l’origine de ce phénomène qui tend à polluer l’environnement, l’incivisme des populations, les changements climatiques et la mauvaise gestion des déchets... « C’est déplorable de voir des gens verser les ordures par terre alors qu’il y a un bac vide à côté », s’indigne un passant.

Au quartier briqueterie dans l’arrondissement de Yaoundé 2 au lieu-dit « marché de charbon » c’est une immondice de saleté que l’on aperçoit. Malgré les odeurs nauséabondes, les vendeurs vaquent tout de même à leurs occupations sans se préoccuper de leur santé et de celles des clients. « Ce n’est pas normal, les marchés sont des lieux de ravitaillements en vivres, mais la notion d’hygiène devient de jour en jour inconcevable », explique Asta, une vendeuse.

Pour Maxime, « le gouvernement a déjà assez sensibilisé les populations elles doivent elles-mêmes prendre conscience de leurs actes et remédier à cela d’où la notion d’autocivisme ». Par ailleurs, les agents de la société d’hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam) dénoncent pour leur part l’incivisme des populations qui mettent à mal les efforts que font au quotidien la société et les municipalités en matière de propreté urbaine.

Pourtant l’insalubrité ouvre la voie à de nombreux dégâts telles les inondations, la prolifération des agents pathogènes responsable des maladies comme le paludisme, le choléra, la rougeole, la méningite…