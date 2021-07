CAMEROUN :: Kribi: Un homme s'abrite de la pluie et meurt tout seul :: CAMEROON

Kribi, ville portuaire du département de l'Ocean, region du Sud Cameroun. Nous sommes le mercredi 14 juillet 2021. Il est huit heures du matin.

Mort rapide et douce d'un homme de 64 ans. Un musulman. Il pleut sur la ville.Yaya Mustapha puisqu'il s'agit de lui, arrête sa moto, et trouve un abri au lieu dit Sweecom, au carrefour Kinguè. Quelques minutes après, racontent des témoins, l'homme s'effondre et meurt sans crier gare.

Le décès est signalé au diverses autorités de la ville. Un médecin légiste procède à un examen post mortem. Aucune trace de traumatisme, aucune maladie apparente pouvant justifier d'emblée d'une morte aussi expéditive mais presque discrète et " paisible ".

Cela dit, le corps de Monsieur Yaya Mustapha qu'on dit être né à Kribi, est acheminé à la mosquée centrale N°1 de la ville, et soumis aux rites funéraires des Mahométans, avant d'être porté en terre.

Dommage ! Qu'est-ce qui a vraiment entraîné la mort quasi spectaculaire de Monsieur Yaya Mustapha ?