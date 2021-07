CAMEROUN :: Le pole art culinaire se déploie dans le septentrion. :: CAMEROON

Les bureaux régionaux de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Adamaoua affichent complet. C’est dans le cadre de la loi régissant les associations artistiques et culturelles que le processus d’identification, d’organisation et de structuration a été lancé dans le septentrion par la coordonatrice nationale du pole art culinaire, sous le regard de la présidente de l’interprofession art culinaire et métiers de la bouche.

Le secteur de l’art culinaire bouge dans les différentes régions du Cameroun. C’est la conséquence de la loi de Juillet 2020 promulguée par le chef de l’état. Une opportunité saisie par la coordonatrice nationale du pole art culinaire, Marie Owona ATEDZOE, grand cordon du mérite Camerounais qui s’est déployée dans les régions de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Adamaoua, en vue de l’identification, de l’organisation et de la structuration à travers l’installation des différents bureaux dans lesdites régions. « Nous devons être soudés, nous devons montrer au chef de l’état son Excellence Paul Biya que l’opportunité qu’il nous a offert à travers la loi de Juillet 2020 n’est pas vaine. Nous allons nous atteler à procéder à cette identification, organisation et structuration afin de révolutionner ce secteur qui a tant souffert d’amateurisme. Je lance un appel à tous les professionnels de cette chaine de venir se joindre à nous pour booster ce pole. Aujourd’hui, dans le septentrion, nous avons déjà des boussoles, et cette caravane va se poursuivre dans toutes les autres régions du Cameroun», a déclaré Madame ATEDZOE OWONA Marie Thérèse, Coordonatrice du pole art culinaire, Grand Cordon du Mérite Camerounais. La Présidente de l’interprofession art culinaire et métiers de la bouche, Madame TSHALA Belibi, dans le souci de faire comprendre les jeux et enjeux de cette initiative s’est prêtée à un exercice qui a consisté à expliquer la nécessité de ces acteurs de s’unir pour développer cette chaine de valeur. « Nous sommes satisfaits de cette première étape d’une série de tournées qui après le septentrion va se poursuivre dans les autres régions du Cameroun.

Au delà de l’aspect installation, nous avons procédé à une serie de concertations et d’échanges avec les acteurs de cette chaine. Nous avons tenu à expliquer à ces acteurs qu’un chef cuisinier doit se reconnaitre à travers sa tenue, sa manière de faire, ainsi que son professionnalisme. Nous sommes allés plus loin en expliquant l’opportunité de cette chaine de valeur qui doit passer de l’aspect artisanal au niveau économique. Grace à ces concertations, nous savons aujourd’hui quel est le menu phare dans ces différentes régions à savoir le poulet Tchoukourisé, le baskodjé, le lalo, la sauce de foléré, et la sauce de bissap. Il est question donc de valoriser ces mets qui d’ailleurs comme vous l’avez remarqué ont été présenté afin qu’ils soient inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Cela va vendre le produit et vendre les différentes régions. Rappelons que les bureaux de ces différentes régions ont été installé en présence des délégué régionaux desdites régions.

Il faut rappeler que ce processus ne s’est pas fait sur le simple fait des installations de ces bureaux régionaux. En amont des réunions de concertation et d’échanges sur la problématique du métier ,sa vision, ses perspectives et l’état des lieux se sont tenus entre le 03 et le 12 Juillet 2021 dans les différentes régions par la présidente de l’interprofession et les acteurs de cette chaine.

La loi de Juillet 2020

C’est dans le cadre de la loi régissant les associations artistiques et culturelles et la structuration du pôle art culinaire que ces acteurs se sont concertés et on échangés sur la problématique due au métier, sa vision, ses perspectives et l’état des lieux. Le cahier de charge de ce pole est clair .Il devrait rapidement mettre en place une association nationale des professionnels de l’art culinaire qui devra avoir des représentant dans tous les 360 arrondissements de la république afin de former les futures compagnies qui vont mettre sur pied la fédération nationale dans le cadre de l’art culinaire. Les séances de travail en amont d’imprégnation vont permettre aux professionnels de l’art culinaire de se constituer en associations professionnelles qui auront la lourde responsabilité d’adresser les problèmes et de promouvoir le Developement dans ce secteur extrêmement important de notre vie nationale.

La loi du 20 Juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles est une révolution dans notre pays car elle a permis de distinguer désormais les associations artistiques et culturelles de l’ensemble des associations régies par la loi de 1990, et va donc permettre que les associations regroupant les professionnelles puissent se former, mais d’avantage qu’il y’ait des regroupements ,ce qui n’était pas le cas avec la loi de 1990 qui ne permettait pas aux associations de base de se regrouper. Or la nouvelle loi permet aux professionnels de se regrouper par discipline pour former de compagnies dans le cadre des arrondissements, des unions dans le cadre des départements, des guides dans le cadre des régions, la fédération au niveau national, et une représentation internationale. Ces regroupements seront ouverts, mais d’avantage agrées par le ministère des arts et de la culture qui à travers leurs programmes va les appuyer et recevoir des subventions ».