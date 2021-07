CAMEROUN :: Vous arrive-t-il de partager des vidéos de vous nu(e) sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? :: CAMEROON

« C’est insensé et irrespectueux » : Marie Otomo, étudiante

Je ne l’ai jamais fait. Je ne pense être capable de poser un tel acte quelle que soit la situation. Envoyer des vidéos de moi nue sur les réseaux sociaux c’est porter atteinte à ma dignité entant que femme. J’estime que c’est un manque de respect pour ma propre personne. Je n’ai aucune raison de publier de telles vidéos. C’est insensé et irrespectueux de le faire. Je ne conseillerais pas à une de mes connaissances ou à l’un de mes proches de publier des photos ou vidéos de soi nu. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux reste sauvegardé. Généralement, nous ne connaissons pas toutes les personnes avec qui nous sommes dans des groupes soit sur Whatsapp ou Facebook. Etre vu nu sur les différentes plateformes est un traumatisme psychologique dont on ne se pourra se passer dans notre vie. Ça sera une phase difficile à effacer de sa vie.

« La nudité est sacrée » : Claudia Binongo, élève

Je ne me suis pas encore prêtée à cet exercice. Même dans l’avenir je ne pense pas pouvoir nourrir une telle idée. La nudité d’un être humain c’est quelque chose de sacré si l’on s’en tient aux Saintes Ecritures. Publier des vidéos de soi nu sur les réseaux sociaux est un manque d’estime pour sa propre personne. Il faut atteindre un degré d’immaturité pour poser un tel acte. Il s’agit de son intimité. Par conséquent, elle ne doit être publiée sur les réseaux sociaux. Tout dépend également de l’éducation qu’a reçue tout un chacun. Nous n’avons pas la même vision des choses. Nous sommes appelés à vivre en communauté et ces vidéos ne disparaitront jamais de la mémoire de certaines personnes.

«C’est un traumatisme à vie » : Auguste Essomba, étudiant

Nous ne devons pas nous laisser influencer par les réseaux sociaux. Nous ne devons pas publier du n’importe quoi. Nous devons être prudents et vigilants sur les contenus que nous diffusons sur les différentes plateformes. Personnellement, je ne publierai pas ou je ne vais nourrir l’idée de publier des vidéos de moi nu. Nous avons des projets et des objectifs à atteindre dans la vie. Des vidéos d’un être humain nu pourraient mettre fin à sa carrière ou être un obstacle dans la réalisation de ces projets. Je pense également que des personnes qui se permettent de diffuser ou partager des vidéos des individus nus doivent être sévèrement punies par la loi. Si l’on ne se respecte pas soi-même, personne ne le fera à notre place. C’est un traumatisme à vie.

« C’est un manque d’estime » : Elsa Manga, étudiante

Par respect pour mes parents, je ne me sens pas capable de poser un tel acte. Je ne suis pas à mesure de supporter le regard de la société. C’est un manque d’estime pour soi. L’on peut perdre facilement confiance en soi si l’on n’est pas suivi psychologiquement. Publier des vidéos de soi nu sur les réseaux sociaux c’est ouvrir une page noire à sa vie. Il n y a pas plus humiliant que d’être vu nu par 60 à 65 % de la population. C’est une histoire qui va marquer nos vies à jamais. Nos vies seront impactées de manière négative. Nous devons d’abord nous respecter si nous voulons l’être par les autres. La nudité d’un être humain n’est pas un produit à vendre. Nous ne devons pas publier des vidéos de nous sur les réseaux sociaux.