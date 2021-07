CAMEROUN :: CAN 2021 : Yaoundé veut relooker son visage :: CAMEROON

Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, invite les propriétaires et autres occupants à embellir les façades de tous les immeubles et habitations attenants à tous les principaux axes routiers de la capitale camerounaise.

Dans un communiqué publié le 29 juin 2021, l’édile précise que ces immeubles et leurs clôtures doivent être peints en couleur jaune ocre ou blanche au plus tard le 30 octobre prochain. Leurs alentours doivent également subir un nettoyage systématique. Dans un autre communiqué publié le même jour, il laisse jusqu’au 15 juillet aux syndicats des transporteurs routiers urbains par taxi et petits cars, ainsi qu’aux propriétaires et conducteurs circulant dans la capitale pour donner fière allure à leurs véhicules.

En fait, le maire réitère une note du 17 mars 2020 prescrivant « le rafraichissement de la peinture des véhicules à usage de taxi à la couleur homologuée et sans fantaisie, le maintien des véhicules de transport dans un état de propreté constant ou la réparation des véhicules émettant des fumées d’échappement opaques et toxiques ». Celle-ci impose aussi une tenue vestimentaire convenable aux conducteurs.

Rebelote

L’état de vétusté de la majorité des taxis de la capitale et le peu de propreté de la plupart des conducteurs avait déjà décidé le ministère des Transports, à la veille de la CAN féminine que le Cameroun a abritée en 2016, à imposer la réhabilitation des carrosseries défectueuses, l’amélioration du confort intérieur de taxis, la dotation d’un poste de radio dans chaque taxi ou l’amélioration de l’état de propreté et de la tenue vestimentaire des conducteurs.

Juste le temps de la compétition, et les vieilles habitudes ont repris le dessus. Si bien qu’il y a quelques mois, les autorités ont organisé une nouvelle campagne de salubrité qui a conduit à la mise en fourrière de plusieurs véhicules jaunes. « Depuis quelque temps déjà, la plupart des véhicules sont en train de faire peau neuve, même s’il reste quelques récalcitrants qui disposent tout de même de quelques jours encore pour se conformer à la mesure du maire de la ville », note un responsable de syndicat. « Ils n’ont pas d’autre choix que de se conformer. Le maire tient à ce que sa ville présente un visage avenant pendant la coupe d’Afrique des nations de football », souligne un responsable à l’hôtel de ville de Yaoundé. Le Cameroun accueille cet événement sportif à partir de janvier 2022.