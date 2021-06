CAMEROUN :: Le directeur de l'annexe de l'hôpital régional de Maroua dénonce l'absentéisme des médecins :: CAMEROON

En visite de travail dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun le 25 juin dernier, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie, a débuté son périple par l'annexe de l'hôpital régional de Maroua, à Mokolo, dans le département du Mayo- Tsanaga.

Et sur les lieux, le membre du gouvernement a rencontré un directeur de l'annexe de l'hôpital régional de Maroua, en colère contre ses collaborateurs. " On fait un petit tour et on s'en va", a laconiquement lancé le Dr. Amadou Louac au ministre de la Santé publique, pour lui faire part de l'absentéisme des médecins affectés dans son hôpital. Dans la sociolinguistique locale, cela signifie que les médecins affectés à l'annexe de l'hôpital régional de Maroua, viennent juste signer l'acte de prise de service, avant de fondre dans la nature pour se livrer à l'exercice de leur profession, à des fins privées et personnelles dans les grandes villes que sont notamment Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam.

En effet, le directeur de l'annexe de l'hôpital régional de Maroua a fait savoir au ministre de la Santé publique, que le gynécologue, le radiologue, l'interniste, sont portés disparus, non sans mentionner l'insuffisance des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes et des aides- soignants. A toutes ces récriminations,

le ministre a demandé au directeur de l'hôpital, de lui faire tenir des propositions dans un délai de sept jours.

Toutefois, tout n'est pas morose à l'annexe de l'hôpital régional de Maroua à Mokolo. L'entregent du directeur et du chef de district de cet hôpital, a permis l'acquisition d'une nouvelle ambulance médicalisée, d'une nouvelle centrale thermique pour pallier les coupures d'électricité, des extracteurs d'oxygène et des respirateurs.

Le plateau technique qu'il convient de relever, ainsi que de nouveaux bâtiments, sont cependant au nombre des priorités de l'annexe de l'hôpital régional de Maroua à Mokolo.