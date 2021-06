CAMEROUN :: Exploitation sexuelle des jeunes filles : la cote d’alerte :: CAMEROON

Le fléau fait des ravages au sein de cette frange de la population. Autorités et familles veulent lui tordre le cou.

Un homme de 40, 50 voire 60 ans qui entretient des relations dites amoureuses avec une adolescente : le phénomène est quasi rampant dans notre société. L’affaire Malicka, du prénom de cette jeune fille dont les ébats avec deux adultes ont été diffusés sur les réseaux sociaux, n’est que l’arbre qui cache la forêt. En attendant effectivement que les murs et les petits personnels de certaines structures parlent un jour, les habitués de certains milieux (boîtes de nuit, snack-bars, instituts de beauté) assurent pouvoir rédiger des tomes et des tomes sur le sujet.

« Chacun de nous, j’en suis certain, a au moins un ami, un collègue ou un voisin qui sort avec une gamine âgée entre 14 et 20 ans », clame bien haut un acteur du monde culturel se vantant d’être « un dort dehors » et ayant des choses à raconter de ce fait. Sans craindre la moindre contradiction. Selon lui, cette activité est le sport favori des « gens qui ont un peu ». Entendez bien situés socialement, professionnellement ou financièrement. Dans sa liste, un peu de tout : des célibataires endurcis bons vivants aux chefs de famille pépères. Tous les corps de métiers également : des chefs d’entreprises, directeurs d’administrations centrales, douaniers, forces de l’ordre, opérateurs économiques, enseignants, responsables d’établissements scolaires, sportifs, hommes des médias et autres stars de la musique. « Ce qui me tue le plus avec ce fléau, c’est de voir des pères de famille ayant eux-mêmes des adolescentes à la maison, céder à cette horrible tentation », dénonce notre source. Comme quoi, ce crime a fini par devenir banal et s’est ancré dans les mœurs, laissant la gente féminine de tous les âges effarée.

Depuis le déclenchement de l’affaire Malicka, les langues se délient et certains témoignages font froid au dos. « Il y a quelques années, ma fille de 14 ans et certaines de ses camarades, élèves dans un établissement privé confessionnel bien en vue à Yaoundé, ont été les proies de leur principal. J’ai découvert accidentellement le pot-aux-roses, quand ma fille a failli mourir à la suite d’un second avortement orchestré par cet homme », raconte une mère de famille, encore choquée, dans un forum. Clair que le mal est si profond qu’on ne peut plus aveuglément faire confiance à tout le monde. Et ni l’éducation, ni l’encadrement familial ne suffisent plus à en protéger les jeunes filles, encore moins à le circonvenir.

« De nombreux hommes âgés dans ce pays se montrent aux bras des moins de 18 ans dans l’espace public, sans être inquiétés. Ce genre de comportements doit cesser. Au point où l’on en est, on ne peut plus se contenter des discours. Il faut des mesures fortes contre les prédateurs sexuels qui dévoient notre jeunesse », conclut une responsable de l’Association de lutte contre les violences faites aux femmes (Alvf).