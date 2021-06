CAMEROUN :: L'HEURE EST GRAVE, QUEENN ETEME EN SOUTIEN A ERIC CHRISTIAN NYA :: CAMEROON

Chers frères et sœurs Camerounais,

Chers collègues artistes

Chères leaders d institutions

L'heure est grave! Je prends la parole très rarement pour donner mon avis sur des situations entre artistes ou entre des acteurs culturels Camerounais.

Mais j' ai été profondément choquée ce soir d'apprendre que le présentateur vedette de la matinale Cameroun Feeling, un homme très brillant, très professionnel , qui a toujours donné le meilleur de lui-même pour le bien-être des artistes, pour leur visibilité et le rayonnement culturel de son pays le Cameroun et de l' Afrique toute entière.

Un homme respecté par le monde entier a été accusé par la chanteuse Camerounaise COCO ARGENTEE de pratiques tribalistes à l' egard des artistes.d une part, et de lui avoir fait des avances qu elle aurait rejetées.

Je demande une mobilisation sans précédent de tous les artistes Camerounais qui ont été reçus par cette émission et qu' une enquête soit faite par la Direction de la CRTV pour que l'honneur de ce dernier soit lavé et pour barrer la route à toute tentative de divisions et de destruction de son image.

A l' issue de cette enquête des sanctions exemplaires soient prises contre les auteurs de ces fausses accusations qui sont de nature à détruire le climat de paix entre les acteurs culturels de notre pays car le Cameroun est et restera indivisible.

Que la justice fasse son travail.