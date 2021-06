CAMEROUN :: Huawei ICT Academy et l'Université de Douala renouvellent leur partenariat :: CAMEROON

Après l’Institut Universitaire de la Côte, c’était au tour de l’Université de Douala, de renouveler son partenariat avec la HUAWEI ICT ACADEMY, le mercredi 09 juin 2021. L'équipementier chinois HUAWEI le leader mondial des Télécommunications, est littéralement engagé dans la formation des jeunes Camerounais aux Technologies de l’Information et de la Communication ( TIC), afin de faire du Cameroun une référence mondiale dans ce secteur.

C’est pour parvenir à ses fins, que l’entreprise chinoise a mis sur pied depuis 2013 le programme HUAWEI ICT ACADEMY. C’est un projet de coopération entre Académies et Entreprises, et impliquant des Etablissements d’Enseignement Supérieur, pour aider à bâtir cet écosystème de talents. Associé officiellement au Ministère camerounais de l'Enseignement Supérieur ( MINESUP) depuis 2018 pour le lancement des Programmes « HUAWEI ICT ACADEMY », le géant mondial des Télécommunications, grâce à ce Programme, compte désormais sept Etablissements partenaires au Cameroun avec 83 Etudiants certifiés, et près de 1000 Etudiants et Enseignants déjà formés.

La cérémonie de ce mercredi 09 juin 2021, vient juste renouveler une histoire d’amour avec l’Université de Douala qui, est effective depuis 2019. Depuis lors, près 300 Etudiants de cette Institution académique, ont été formés aux Technologies HUAWEI. L’équipe de l’Université de Douala, faut-il le rappeler, a remporté la Finale Nationale et Régionale, et a obtenu le 3ème Prix lors de la Grande Finale du Concours Mondial « HUAWEI ICT COMPETITION » en 2020, et ceci, grâce aux talents en TIC de trois de ses Etudiants certifiés HUAWEI ICT ACADEMY.

Madame Edmonde DJIOKENG TEBOH, Directrice des Relations Publiques HUAWEI Zone Cemac, explique que :« En tant que leader mondial de l’innovation dans le secteur des TIC, HUAWEI considère le développement des jeunes talents en TIC comme une stratégie locale à long terme pour assurer la continuité du développement technologique du Cameroun.

En tant que partenaire stratégique de l’industrie des TIC designé par le Gouvernement Camerounais, HUAWEI aide le Cameroun à construire un Hub TIC en Afrique, sous drivers aspects et dimensions en formant des talents en TIC. Les formations et certifications de ces Etudiants au Programme HUAWEI ICT ACADEMY, permettent à ces Etudiants d’avoir accès aux Nouvelles Technologies afin qu’ils soient plus qualifiés et plus compétitifs sur le marché de l’emploi à l’international et aussi une possibilité de self- emploi comme les startups ».

Il faut dire que pour cette année 2021, HUAWEI dans sa volonté de développer le Secteur de l’Education aux TIC et en tant qu’Entreprise Citoyenne de premier plan, veut améliorer le taux de réussite des Etudiants aux Examens. D’où son intention de former 2000 Etudiants en TIC pour faire de son leitmotiv « Au Cameroun, pour le Cameroun », une action concrète et non un slogan creux.