CAMEROUN :: LE MINDCAF ANNULE 05 FAUX TITRES FONCIERS A PK 17 … :: CAMEROON

Décidé à voir plus clair dans les titres de propriété, le gouvernement via le ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières a entrepris de remettre l'ordre sur le site de PK 17 objet des convoitises. Déjà 05 titres fonciers annulés (11735, 11744, 11736, 11743…).

Si les titres fonciers détenus par BOGMIS Michel, 11736/W, NGO BOUMSSONG épouse BENA Gertrude 11744/W, BASSI Jean et BASSI Mireille Aurélien, 11754/W , NGO GOD Hélène 10447 ont été purement et simplement annulés, le TF 26419/W appartenant à Dame Njoh a été réhabilité par un arrêté du ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières le 28 Mai 2021. C'est l'épilogue d'un litige foncier qui date. Dans les couloirs du MINDCAF, des responsables proches de ce dossier sont convaincus qu’on ne parlera plus jamais de l’affaire du titre foncier TF 26419/W.

L’acte de réhabilitation du TF 26419/W signé le 28 mai dernier par le ministre Henri Eyebe Ayissi est « clair et net ». « Toutes les parties concernées par ce litige savent dorénavant que c’est clos…Cette arrêté du Mindcaf insiste sur l’indisponibilité du site objet des titres fonciers 11735, 11744, 11736, 11743 établis au profit de M

Bassi et consorts. Ces titres fonciers réintègrent l’assiette foncière initiale du titre mère le TF 26419 Wouri » Explique plus amplement un cadre du Mindcaf, en service au Secrétariat général de ce ministère.

Le dossier du titre foncier TF 26419/W situé dans la zone de PK 17 est un exemple type de magouilles, corruptions, trafic d’influence, faux en écriture qui gangrènent le système foncier Camerounais. Pour rappel, ce titre a été annulé, réhabilité, annulé, réhabilité. Sur le même espace, 05 titres fonciers (11735, 11744, 11736, 11743…) ont été miraculeusement établis, et ceci en violation des procédures connues. « Il faut dire à la vérité que le MINDCAF était très mal conseillé dans cette affaire. Mme Dame Njoh, la légitime propriétaire de cet espace n’a de cesse de le répéter.

Voilà qui explique le fait qu’elle ait eu gain de cause dans toutes les procédures judicaires engagées sur ce terrain. L’arrêté du MINDCAF du 28 mai 2021 n’est que justice pour elle… » Explique une autre source.

Victoires judiciaires

Des sources judiciaires auprès de plusieurs juridictions à Douala, l’on présente plusieurs décisions de justice en faveur de Dame Njoh dans

ce litige foncier : L’ordonnance N°16/OSE/PTA/DLA/2016 du 17 Mars 2016 du Tribunal Administratif du Littoral à Douala, le jugement N°268/FD/17 du 03 Août 2017 du Tribunal Administratif à Douala annulant l’arrêté du MINDCAF, le jugement N°095/FD/19 du 18 Avril 2019 du Tribunal Administratif de Douala rejetant l’opposition de l’Etat du Cameroun maintenant ainsi l’annulation de cet arrêté , l’arrêt N°005/FD/2020 du 04 Mars 2020 de la chambre administrative de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par le Procureur Général, l’arrêt N°149/FD/2020 du 04 Novembre 2020 de la chambre administrative de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par BASSI Jean…. les ordonnances N°75/OSE/PTA/DLA/2020, 76/OSE/PTA/DLA/2020 et 77/ OSE/PTA/DLA/2020 du 26 Août 2020 et 111/OSE/PTA/DLA/2020 du 20 Octobre 2020 suspendant les effets des 05 faux titres fonciers….

En définitive, le titre foncier TF26419 W ne pourra plus jamais fait l’objet d’un quelconque contentieux. Ce titre peut d’ores et déjà produire ses effets de droit. Tous ceux qui occupent cet espace n’ont qu’une seule solution : Se rapprocher de Dame Njoh afin de régulariser leur situation foncière.