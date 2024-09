CAMEROUN :: Yaoundé, Insalubrité: Le Minfi met à disposition 200 millions de Fcfa pour l’assainissement :: CAMEROON

En vue de venir à bout de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé et ainsi améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement camerounais a annoncé un financement de 200 millions Fcfa. Cette somme, approuvée par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze et qui sera intégrée au budget de l'État pour l'exercice 2024, constitue une réponse sans doute une réponse de l'Etat à la crise d'insalubrité qui touche la ville.

Au regard de la situation plus ou moins critique, le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, avait exprimé le besoin crucial de financements pour relancer l'opération "Coup de poing", lancée en juillet 2024 par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes.

Dans sa correspondance, il soulignait que le manque de ressources financières avait gravement entravé les efforts de nettoyage de la ville, exacerbant la situation déjà critique.

En effet, a Yaoundé, comme dans plusieurs autres du Cameroun, l'on est confronté à un phénomène inquiétant, des montagnes et boulevards d'ordures qui jonchent marchés, rues et autres espaces publics. Les déchets stagnants dégagent des odeurs nauséabondes et favorisent la propagation de maladies.

Les structures responsables de la gestion des déchets quant a elles s'avèrent submergées, avec des salaires impayés et des plannings de travail mal répartis. De plus, l'incivisme croissant parmi la population complique davantage la gestion des déchets.

L'enveloppe de 200 millions Fcfa autorisée par le Minfi servira principalement à financer l'opération d'assainissement.

Selon le ministre, 150 millions Fcfa seront attribués aux entreprises Hysacam et Thychlof pour couvrir les coûts de carburant. Les différents arrondissements de Yaoundé recevront 35 millions Fcfa pour poursuivre l'opération "Coup de poing", tandis que 15 millions Fcfa seront destinés à des initiatives d'embellissement de la ville, en prévision des fêtes de fin d'année.

En attendant le déblocage de la somme et la mise en œuvre des mesures qui vont avec, les habitants de Yaoundé continuent d'étouffer dans l'insalubrité.