CAMEROUN :: PERCEPTION INDUE DE PENSIONS : 132 ex-agents publics convoqués au CONSUPE :: CAMEROON

Ils vont être auditionnés par les équipes du Contrôle supérieur de l’État (CONSUPE) du 15 au 18 juin 2021.

Une mission d'audit et de vérification séjourne en ce moment au ministère des Finances (MINFI). Il s’agit, pour les fins limiers du CONSUPE, de faire toute la lumière sur le paiement des rappels de pensions pour lequel plusieurs irrégularités ont été observées. Entre autres incongruités relevées par la mission : des défunts qui continuent de percevoir leurs pensions, des pensionnés percevant plusieurs paiements, etc. Dans la liste rendue publique, le 4 juin 2021, par la ministre déléguée à la présidence de la République, chargée du Contrôle supérieur de l’État, Mbah Acha Rose Fomundam, l’on peut par exemple noter qu’un nom qui revient deux fois perçoit un paiement à Kribi et un autre à Yaoundé.

Afin de tirer tout cela au clair, la Mindel/CONSUPE a invité les mis en cause à se présenter dans ses services dès mardi sur prochain, « munis de tout document pouvant justifier les rappels perçus. » Ainsi, durant les auditions, les concernés devront fournir : l’original et la photocopie de l’acte concédant la pension d’ancienneté ou de vieillesse ; l’original et la photocopie de l’acte concédant la pension d’invalidité ; l’original et la photocopie de l’acte concédant la pension de réversion ; l’original et la photocopie de l’acte original accordant la pension de réversion d’invalidité ; l’original et la photocopie de l’acte portant attribution du capital décès ; l’original et la photocopie de la décision ministérielle constatant l’invalidité : l’original et la photocopie de la décision accordant la rente, l’original et la photocopie du jugement d’hérédité, l’original et la photocopie du certificat de non appel, l’original et la photocopie de la carte nationale d’identité, le dernier bulletin de solde en activité, le premier bulletin de solde pensionné.

Cette convocation du CONSUPE intervient pratiquement deux mois après celle du MINFI, Louis Paul Motaze, qui le 28 avril 2021 signait un communiqué de presse invitant les pensionnés ayant bénéficié des rappels sur pension et ne s’étant pas présentés à sa première convocation du 10 septembre 2020 à se présenter dans leurs banques respectives dans les chefs-lieux de région. Démarré le lundi 24 mai 2021, lesdits pensionnés sont censés se plier à cet exercice jusqu’au vendredi 16 juillet 2021. Ce, munis des pièces énumérées plus haut, et de tout autre document pouvant justifier le rappel reçu.

Pour rappel, le Comptage physique du personnel de l’État lancé en 2018, a permis à la Fonction publique d’identifier et d’expurger du fichier solde de l’État, plus de 10 000 agents publics y émargeant irrégulièrement, du fait d’une absence non justifiée, d’une démission ou d’un décès non déclaré. Ce qui a induit des économies de 30 milliards de FCFA dans la masse salariale. Si d’autres contrevenants sont débusqués par le CONSUPE, cela allégerait, même de façon minimale, la pression exercée sur le Trésor public en ces temps de crises multiformes.