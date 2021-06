CAMEROUN :: SÉMINAIRES DE FORMATION AU PORT AUTONOME DE DOUALA : FIN DE DEUX SEMAINES INTENSES DE CAPACITATION :: CAMEROON

La mise à niveau du personnel du PAD qui a débuté ce 24 mai 2021 s’est achevée dans l’après-midi du 04 juin 2021.

Tout est bien qui finit bien, pourrait-on le dire. La cérémonie de clôture des séminaires de mise à niveau des compétences du personnel du Port Autonome de Douala a été présidée par le Directeur des Ressources Humaines du PAD, M. NCHECHUMA BANLA Représentant du Directeur Général qui a tenu à marquer sa présence comme à l'ouverture.

Il a affirmé que Cette formation est un chemin vers la certification en tant qu’experts et expertes en Facturation en milieu portuaire. Il a souligné à ce propos qu’ « après une riche et intense situation de renforcement des compétences, la balle est dans le camp des participants pour la mise en valeur réelle ».

La satisfaction a été visiblement constatée, au regard des témoignages des 36 participants de ces 2 sessions de formation qui repartent avec une valise actualisée de compétences opérationnelles. Satisfaction qui est telle qu'ils se sont montrés assez disposés à mettre immédiatement en application les acquis dans les prochains jours, pour accélérer la performance du PAD.

À son tour, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP, Directeur de L’ESCG et de l'ASMP et responsable de ces formations a souligné que cette distinction est un long processus, et des plus perspicaces et assidus, à engager dans la démarche de la certification, des agents qui présenteront des travaux professionnels, après un suivi pédagogique de 6 mois de formation continue.

Le Rendez-vous a été pris pour une autre session dédiée à l’optimisation des performances au niveau de la gestion et du contrôle.