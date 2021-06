CAMEROUN :: Gilbert Baongla le fils autoproclamé de Paul Biya libre après 02 ans de prison :: CAMEROON

Georges Gilbert Baongla respire désormais l'air de la liberté. Celui qui se revendique depuis une vingtaine d'années comme étant le tout premier enfant du président de la République Paul Biya, est désormais libre de ses mouvements.

En effet, détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis deux ans, Georges Gilbert Baongla le fils naturel de Paul Biya, a été élargi ce jeudi 03 juin 2021, au terme d'une audience au Tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif. Le 29 mai 2019, Georges Gilbert Baongla est arrêté de façon spectaculaire à sa sortie de l'hôtel Mont Febe de Yaoundé, par une escouade de forces de l'ordre. La plainte est de l'homme d'affaires milliardaire, Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du groupe L'Anecdote.

Ce dernier accuse M. Baongla entre autres, de diffamation, d'injures par voie de presse, et d'escroquerie. Président du Parti patriote du Cameroun, une formation politique anonyme et sans aucune assise, Georges Gilbert Baongla le fils présumé du chef de l'État, est conduit au siège de la police judiciaire, avant d'être écroué quelques jours plus tard à la prison centrale de Yaoundé. Le procès fera l'objet de plusieurs audiences et renvois, sans jamais la présence de Jean Pierre Amougou Belinga le principal plaignant.

Annoncé libre dans la première semaine du mois de mai 2021, ce n'est finalement qu'aujourd'hui que, le "fils aîné " de Paul Biya, a recouvré sa liberté. Georges Gilbert Baongla ne jouit pourtant pas d'une bonne presse. Il est accusé d'escroquer de fortes sommes d'argent à plusieurs personnalités, au nom de sa prétendue filiation au chef de l'État. La filouterie de loyer et d'hôtel est son sport favori, et selon des témoignages concordants, il s'agit d'un homme dangereux et trop peu recommandable, et qui, ne s'acquitte jamais d'aucun devoir de paiement envers qui que ce soit. "

Il était venu réparer sa voiture dans notre garage, et refusé de payer, en nous demandant si nous ne sommes pas contents d'avoir réparé la voiture du fils de Paul Biya", avait alors fait savoir un mécanicien automobile, visiblement content de l'incarcération de Georges Gilbert Baongla. Plus loin, la chronique urbaine renseigne que c'est la même réponse que le fils autoproclamé du président de la République, renvoie aux belles femmes dont il s'enivre des grâces et faveurs. Les expulsions forcées de M. Baongla de plusieurs résidences huppées de Yaoundé et Douala, sont encore très présentes dans les mémoires.

Vivement un changement radical d'hygiène de vie de la part du " fils aîné de Paul Biya " !