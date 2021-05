CAMEROUN :: Désordre dans les marchés : Douala, le casse-tête :: CAMEROON

Envahissement de la voie publique, installation anarchique de boutiques etc., meublent les espaces marchands de la capitale économique.

Le lieu-dit « Marché chinois », sis à Akwa, dans le 1er arrondissement de Douala, est l’une des illustrations fortes du désordre qui règne dans les espaces marchands de la ville. Les trottoirs, la voie publique et le terre-plein sont envahis par la foule de commerçants qui y exercent quotidiennement. Des étals de fortune, des brouettes ou des pousse-pousse faisant office de comptoirs encombrent toute la zone. Sans compter les vendeurs ambulants et ceux qui étalent leur marchandises au sol.

Un véritable bric-à-brac qui donne parfois du tournis aux esprits sensibles. La situation n’est pas très différente dans les autres marchés de Douala. Notamment le marché central, le marché Congo, le marché Mboppi ou encore le marché Dakar. Dans ces lieux, plusieurs faits saillants de désordre sont notés par les exécutifs municipaux.

Le maire de la commune d’arrondissement de Douala III relève la non-occupation des boutiques situées à l’intérieur ou en hauteur dans les marchés. Ces dernières sont transformées en magasin par les commerçants. « Profitant de la paresse des clients, les commerçants embauchent des vendeurs qui se positionnent en bordure de route pour vendre leurs marchandises. Ce phénomène a pour corollaire l’envahissement des trottoirs », explique Valentin Epoupa Bossambo.

L’envahissement des terre-pleins et espaces verts est un autre fait marquant de cette anarchie. Le marché Dakar et le marché Ndogpassi (Douala III) ou encore le marché Grand hangar (Douala IV) en sont des exemples éloquents. Ici, les commerçants « tutoient » la mort au quotidien du fait de leur installation désordonnée. Le souvenir de l’accident mortel survenu il y a quelques mois à Ndogpassi, une camionnette avait alors écrasé des commerçants installés dans l’espace vert du rond-point, reste vivace dans les mémoires. Au marché central comme ailleurs, les constructions des boutiques et les installations électriques anarchiques compliquent la mobilité tout en augmentant les risques d’accidents. En décembre 2020, une vingtaine de boutiques avaient été consumées par des flammes au marché Mboppi.

En janvier dernier, une quinzaine de boutiques avaient subi le même sort dans la zone B du marché Bonamoussadi (Douala V). Dans les deux cas, les sapeurs-pompiers avaient éprouvé d’énormes difficultés à éteindre les flammes du fait de l’inaccessibilité des sites. Pour y faire face, les exécutifs communaux proposent des solutions, parfois au cas par cas. A Douala III, le maire mise sur les nouvelles compétences de la police municipale formée récemment. Valentin Epoupa Bossambo et ses équipes techniques procèdent aussi aux casses nocturnes pour déguerpir les commerçants installés sur les trottoirs et la voie publique.