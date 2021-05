CAMEROUN :: LITIGE FONCIER : PROPRIETAIRE ET OCCUPANTS ILLEGAUX FUMENT LE CALUMET DE LA PAIX A PK 17 :: CAMEROON

Toutes les familles vivant sur le site objet du titre foncier TF26420/W à PK 17 sans titre de propriété acceptent de régulariser leur situation auprès de la prioritaire. Epilogue d’un litige foncier qui date…

Ce sont pratiquement toutes les familles vivant sur le site objet du titre foncier TF26420/W à PK 17 qui ont accepté et signé la semaine dernière un protocole d’accord de résolution à l’amiable du litige foncier qui les opposait jusqu’ici avec la légitime propriétaire Dame Bekombo Matake Claire épouse Njoh Isaac. Des informations proches de ce dossier révèlent que celles des familles n’ayant pas encore accompli cette formalité s’activent pour le faire en début de semaine prochaine. A la réalité, ce protocole d’accord, conclu sous l’égide du Préfet du Wouri, est un geste de cœur de dame Bekombo Matake Claire épouse Njoh Isaac en faveur des occupants de bonne foi de cet espace. « Il faut saluer l’acte de cette dame qui nous donne un moratoire, un échéancier raisonnable pour régulariser notre situation.

Elle agit comme une vraie maman, elle a compris nos pleurs. » Déclare Monkouop, habitant du site. Ce document ainsi paraphé par les parties ressort clairement et sans équivoque le fait que dame veuve NJOH MATEKE BEKOMBE Claire est l’unique propriétaire du site. Ensuite, ce protocole d’accord donne quelques mois à ces occupants pour régulariser leur situation foncière auprès de la propriétaire. « C’est une solution qui a l’avantage de privilégier nos intérêts, nous qui avons été dupés, et surtout la paix sociale si chère aux autorités administratives. Nous remercions grandement Mme Njoh, et surtout M le préfet » Affirme un autre habitant. Il est à noter que la solution de l’amiable n’est que la suite logique d’une série de revers judiciaires et administratifs essuyés par le collectif de fait dénommés « Pionniers planteurs de Pk17 et Pk18 », et « Association des jeunes natifs de Pk18 »

Ce sont quelques individus véreux, membres de ces nébuleuses qui ont illégalement vendu des terrains ne leur appartenant pas aux familles sus citées. " Nous avons acheté ce terrain, ne nous doutant pas un seul instant de ce que les vendeurs n'en n'étaient pas les propriétaires..." Explique Claire, une victime de cette arnaque foncière. Une situation qui a abouti à l'intervention de la justice qui a fait droit toutes les prétentions de Dame NJOH sur cet espace, déboutant ainsi les vendeurs véreux.

Ainsi par exemple, le tribunal administratif du Littoral a dans une décision du 18 avril 2019 décidé que l’opposition introduite par l'Etat du Cameroun (Mindcaf, les pionniers planteurs) contre Dame veuve Njoh née Bekombe et Consorts était recevable, cependant pas fondée, et par conséquent rejetée. A ceci s'ajoute plusieurs décisions administratives signées du Mindcaf. Dans plusieurs correspondances dont nous avons copie, le ministre du Domaine et des affaires foncières informe les membres « du collectif et les pionniers planteurs de PK 17 » que le titre foncier TF 26420/W appartient bel et bien à dame Njoh. Le combat ainsi perdu, l'unique issue pour les familles habitant sur le site était ce conseil bien avisé du Préfet du Wouri : Un arrangement à l'amiable. « C’est un titre foncier qui produit ses effets de droit. Nous invitons tous les autres occupants à saisir cette perche tendue par Mme Njoh pour régulariser leur cas. D’ailleurs ceux qui ont déjà signé le protocole d’accord ont retrouvé le sommeil depuis la semaine dernière » Conseille un Avocat proche de ce dossier

C’est donc l’épilogue d’un litige foncier qui dure plusieurs années dans l’arrondissement de Douala 3eme. Un véritable happy end pour la légitime propriétaire du site dame veuve NJOH MATEKE BEKOMBE Claire, et surtout …