Une Camerounaise meurt au Panama en tentant de rejoindre clandestinement les Etats-Unis

Encore une histoire d’immigration clendestine qui finit mal. La victime âgée de 33 ans, est une Camerounaise qui essayait d’atteindre les USA en vue d’une meilleure vie.

Elle a voyagé clandestinement à travers plusieurs pays à partir du Brésil via Le Péroun, l’Equateur... avant de finir sa course au Panama où, malheureusement elle décède alors qu’elle voyageait avec un bébé d’environ deux ans. « …On a traversé la frontière du Brésil pour le Pérou; après le Pérou on a atterri en Equateur puis on a traversé pour venir au Panama. Au Panama, la route est très dangereuse et on a fait six jours dans la brousse… », déclare dans une vidéo virale sur la toile un de ses compagnons de route.

« Pendant le trajet elle disait qu’elle était malade et qu’elle avait mal au cœur; nous l’avons donc aidé à porter son enfant… Arrivé à un endroit il y avait une « rivière » qu’il fallait traverser. C’est pendant la traversée de cette étendue d’eau qu’elle a été emportée et s’est noyée… On a été obligé de l’enterrer au bord de l’eau mais son enfant est avec nous dans un camp de réfugier au Panama », a ajouté ce dernier.

On a été obligé de l’enterrer au bord de l’eau mais son enfant est avec nous dans un camp de réfugiers au Panama.» a déclaré un autre migrant dans une autre vidéo.

Selon cet autre migrant,la nommée Lea Carine Madjo Kouotso a été enterrée dans la forêt au bord d'un fleuve et son fils, Ange Yanis Nyansi Kouotso se trouve entre les mains d’autres immigrants africains qui tiennent à ce que la famille de la défunte au Cameroun soit informée et se signale auprès des autorités panaméennes, histoire d’entrer en possession de ce bébé.

Un appel à témoin a été lancé sur les réseaux sociaux pour que ses connaissances et sa famille au Cameroun se manifestent dans ce sens

Il faudra préciser que, plusieurs immigrants d'origines diverses tentent l’impossible pour rejoindre les USA à partir des pays de l'Amérique latine. Plusieurs d'entre eux décèdent malheureusement en chemin.