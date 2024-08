JEHU NDOUMI PDG DE YUNUS-CAMPOST DECORE EN FRANCE DANS LA VILLE DE BOIGNY BESANCON

Jehu Ndoumi a fait de l’entrepreneuriat sa boussole directionnelle, guidant chacune de ses actions avec une passion inébranlable. Cette détermination inlassable lui a valu l’honneur d’être nommé « Officier de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem » au sein de la Grande Commanderie de Boigny-Besançon, en France. Ce titre, magnifiquement mérité, vient saluer non seulement l’ensemble de ses œuvres humanistes, mais aussi son combat acharné contre l’aporophobie, ce fléau qui maintient les plus vulnérables dans l’ombre des inégalités. Chaque jour, Jehu Ndoumi réinvente les actions dans le monde des affaires, tend la main aux plus fragiles avec un engagement indéfectible.

Ses initiatives en faveur des zones reculées, où la pauvreté fait rage, ont permis de faire reculer la misère et d’offrir de nouvelles perspectives aux paysans. Il se bat pour l’insertion des jeunes, le soutien aux familles monoparentales, et lutte sans relâche contre la fracture sociale qui affecte les zones rurales. À la tête de Yunus-Campost, une société innovante dont il est le PDG, Ndoumi ne cesse de repousser les frontières du possible. Aujourd’hui, promoteur de plusieurs entreprises à travers le monde, il concentre une partie de son énergie au Cap-Vert, cet archipel insulaire qui aspire à un avenir meilleur.

Là-bas, il contribue à l’investissement dans plusieurs domaines de la société capverdienne, notamment par l’implantation de nouvelles entreprises qui insufflent une vitalité nouvelle, porteuse d’espoir et de liberté. La diversité des échanges, favorisée par la présence d’hommes d’affaires étrangers, enrichit cette île majestueuse, où plusieurs communautés africaines occupent une place de choix. Pour soutenir ce développement prometteur, le Cap-Vert appelle à des investissements venus d’Europe comme d’Afrique, invitant professionnels, entreprises et tous ceux capables d’apporter leur savoir-faire et leur expérience à rejoindre cette aventure commune.