Monsieur le Président de la Cour des Comptes

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination que j’ai le privilège d’animer, est heureuse de vous présenter ses compliments fraternels.

La Commission a pris connaissance par la voie de la presse, certainement à partir de fuites organisées, de votre rapport sur la gestion des fonds constituées à partir de diverses sources, nationales et internationales, pour la stratégie de riposte de notre pays contre la pandémie du COVID 19.

La Commission se fait un devoir, de vous adresser ses sincères félicitations pour le sérieux, la qualité et la densité du travail abattu, conformément à vos responsabilités, pouvoirs, missions et prérogatives organiques définis par le Décret du Chef de l’Etat qui fonde votre existence.

La Commission regrette cependant qu’au regard des premiers recoupements effectués auprès de certains démembrements et acteurs lourdement mis en cause dans le rapport, certaines règles de l’art ne semblent pas avoir été respectées lors des missions des experts de la Cour. Nous faisons allusion à titre d’exemple, au document de clarification du MINERSI daté du 13 Avril 2021, et dûment déchargé par vos services compétents le 15 Avril 2021. Il en va également d’autres Départements ministériels qui n’auraient peut-être rien reçu à ce jour. Par ailleurs, et afin de taire les doutes et suspicions, n’aurait-il pas été plus convainquant de préciser les références des pièces des décaissements auprès du Trésor par chacun des acteurs directement ou indirectement mis en cause ?

La Commission se fait dans tous les cas, un devoir sublime de militer fermement pour la poursuite de votre mission devenue salutaire pour la morale publique, pour la santé de notre système de gouvernance et ultimement pour la crédibilité de notre pays.

La Commission saisit cette occasion, pour vous assurer de son soutien, en vous renouvelant les assurances de sa très haute considération./.