CAMEROUN :: Douala aura son musée Métropolitain :: CAMEROON

L’annonce a été faite par Jérémie Solè le premier adjoint au maire de la ville à l’occasion de la célébration de la journée internationale des musées

« Quelle est la place des musées dans la ville de Douala ? » cette réflexion était au centre des activités marquant la célébration de la 44è édition de la journée internationale des musées dans la ville de Douala.

Une visite guidée du musée maritime de Douala a précédé une conférence débat qui a vu la participation de plusieurs experts du domaine.

La ville de Douala de concert avec le reste du monde a célébré la 44ème édition de la journée internationale des musées le mardi, 18 mai 2021 sous le thème : « l’avenir des musées ; se rétablir et se réinventer ». visite du Musée maritime et conférence débat ont meublé cette célébration. Conférence au cours de laquelle, les panélistes conviés à cette réflexion notamment, le Pr Annette Angoua, directrice de l’Institut des beaux-arts de Nkongsamba, ont souligné et montré l’importance et la place d’un musée dans la ville de Douala.

En effet, en dehors du Musée maritime de Douala, la capitale économique ne dispose réellement pas d’un musée digne de ce nom. Une situation déplorable à en croire les participants à cette réflexion. Jeremy Sollè le 1er adjoint au maire de la ville qui presidait les travaux dira à ce propos :« Imaginez-vous une ville comme la nôtre qui ne dispose pas d’un musée digne de ce nom qui regorge les richesses culturelles et qui permet de rendre compte de la diversité culturelle et des dynamiques culturelles qui nous traversent, c’est tout simplement inadmissible». Ce dernier a profité de cette tribune pour annoncer le projet de construction d’un Musée métropolitain à Douala.

Ainsi donc ,La ville aura choix entre les différents musées qui existent notamment les musées historique, technique, d’entreprise, d’eau et de société. tel que exposé par le Pr Annette Nagoya Nguea,la directrice de l’Institut des beaux-arts de Nkongsamba qui a exposé sur le thème « les musées dans la ville de Douala et le développement durable ». Le Dr Jeremy Sollè précisera à la fin es travaux que « Nous avons fait appel à ces hommes de culture pour nous poser la question quel musée pour la ville de Douala, nous avons cette ambition, mais il faudrait que cette ambition se fasse avec les citoyens.

La communauté urbaine ne veut pas apporter des réponses toutes faites, mais elle pose des questions aux citoyens, aux citadins de la ville afin d’avoir des réponses qui nous permettrons d’aller de l’avant. Vous avez vu que les exposés des panelistes nous ont montré la réalisation d’un musée est un long processus. Ces exposés nous permettront de nous structurer, nous bâtiront des plans d’action qui solliciteront à nouveau ces experts pour que à plus au moins long terme, nous aboutissions à ce rêve qui est celui d’avoir ce musée métropolitain qui sera un musée généraliste qui intégrera la culture, l’industrie, bref tout ce que la ville de Douala doit être».

Quand on sait que des projets pareils ont souvent été pensés mais malheureusement, sont morts de leurs propres morts , espérons que lors de la prochaine édition de cette journée dédiée aux musées, le projet pensé ce jour soit déjà à sa phase d’implémentation.