CAMEROUN :: L'écart de 300 000 euros qui sépare Maurice KAMTO et Penda EKOKA en débat sur DIAf TV et JMTV+ :: CAMEROON

L’ écart d’un peu plus de 300.000 euros qui semble sceller la rupture irréversible entre Christian Pendant Ekoka du mouvement AGIR et Maurice Kamto, Président du MRC était en discussion dans l’émission Spéciale DIAF-DEBAT continue de défrayer la chronique. Que y comprendre ou retenir, Michel Biem Tong, journaliste indépendant et Boris Bertholt Journaliste ont accepté de discuter avec nous sur ce sujet que Jacky Moiffo et moi, avions l’honneur de modérer.

Nous vous proposons de suivre dans son intégralité, la vidéo intégrale de ce débat dans la vidéo ci-dessous.