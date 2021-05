CAMEROUN :: Musique: BEN MARTINS puise aux sources du Bikutsi pour rendre hommage À "Mr L’Abbé" :: CAMEROON

Le mariage entre le Bikutsi et la musique urbaine se célèbre sous la bénédiction de "Mr l’Abbé" aux rythmes de la voix mélodieuse de Ben Martins. Le jeune artiste musicien a récemment présenté au public le vidéogramme de sa nouvelle chanson.

Ben Martins fait partie de ces rares artistes de musique urbaine qui ont décidé de se ressourcer auprès de la musique de nos ancêtres. MVOGO OSSAMA Martin Bertrand, de son nom à l’état civil, natif de Nanga-Eboko, dans la région du Centre ne s’est pas éloigné du BIKUTSI qui a bercé son enfance. Balafon, percussion, clavier et chant sont des instruments qu’ils maitrisent, pour avoir passé sa jeunesse dans une chorale Béti de l’église catholique. Une aventure qui aura forgé son amour pour le Bikutsi mais aussi pour la valorisation de sa langue le bamvélé. Effectivement sa dernière sortie musicale Mr l’Abbé s’inscrit dans cette dynamique de promouvoir son héritage culturel. Cette chanson est un parfait mariage entre le Bikutsi et la musique urbaine. Elle met en avant la rencontre entre le traditionnel et le moderne.

Le texte transmet un message réconfort et d’encouragement à l’endroit de toutes ces personnes qui font face à un échec. La réussite est bout de la détermination et la prière vers le Très Haut.

Pour Ben Martins – Mr l’Abbé c’est aussi l’hommage et la vulgarisation d’une danse peu connue au Cameroun : le « Senghor » qui tire son origine de son géniteur EBOCK Louis(célèbre danseur et passionné des œuvres littéraires de Léopold Sédar Senghor) originaire de Meng’lè, petite contré camerounaise.

Les prémices d’une carrière musicale professionnelle sont posées en 2008, lorsque Ben Martins intègre l’Université de Yaoundé I. Ses rencontres universitaires vont le conduire dans la Team Bero. L’aventure peut concluante au sein de ce groupe de cinq membres va pousser Ben à se lancer dans une carrière solo.

Il va enchainer deux singles entre 2014 (Bienvenue à Ngoa-Ekelle) et 2015 (Allez). En 2016 son tout premier album « Belidama » de 8 titres voit le jour. Le public va fortement apprécier les titres « Vogolo ma » et « Yayato ». En 2020 Ben Martins dévoile Te wa ndjagbang(feat Inquieteur Lemignon) un extrait de son deuxième album en cours de préparation. Au l’aube de 2021 ben Martins a tenue à souhaiter ‘’Bonne Année’’ à ses fans