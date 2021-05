CAMEROUN :: Kribi : Un ancien Maire adjoint épinglé pour une affaire de faux actes d’état civil :: CAMEROON

Boniface Menduga vient de passer 72h de garde à vue à brigade de gendarmerie pour une affaire de faux actes de naissances et de mariages.

La goutte d’eau qui déborde le vase d’après ses accusateurs, c’est qu’il aurait signé un acte de mariage post mortem. La belle-famille qui a saisi la justice en traînant l’ancien maire ainsi que sa “belle fille” déclare que le fils n’a jamais fait d’acte de naissance avant sa mort.

L’acte incriminé existe bel et bien et porte l’estampille et les sceaux de Boniface Menduga. Mais celui-ci soutient n’être impliqué ni des près ni de loin dans cette affaire. Pour lui, sa signature a été imitée et les cachets volés dans les bureaux de la mairie de Dombè, où il les a déposés depuis sa défaite aux dernières élections municipales.

Parmi eux, deux travaillent encore à la mairie de Dombè. D’autres observateurs y voient un combat politique, Boniface Menduga étant devenu un farouche opposant de l’exécutif actuel. L’ancien maire adjoint va désormais comparaître libre devant les tribunaux de Kribi pour faux et usage de faux.