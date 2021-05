CAMEROUN :: EDUCATION : L'école et les rues polluées par la drogue :: CAMEROON

Conducteurs d’engins, motos taximen élèves sont les couches sociales qui consomment le plus de cannabis.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Etoudi ont, sur renseignement, mené une opération coup de poing, au lieu-dit « marché à bétail » et ses alentours. Une zone connue pour la vente et la consommation de cannabis. A l'issue de cette opération, 5 individus ont été interpellés, parmi lesquels 2 dealers et 3 consommateurs.

Ils étaient respectivement en possession de 2 kg de cannabis d’une part, et de 500 grammes de cannabis, d’autre part. Deux jours plus tard, 8 présumés trafiquants de drogue ont été mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie de Nlongkak à Yaoundé. Parmi eux, un élève du lycée de Mballa II en possession d’une importante quantité de stupéfiants à vendre à ses camarades.

La drogue lui a été fournie, selon la gendarmerie, par un grand dealer installé non loin de l’établissement scolaire. En plus des marchés, des rues, en ville comme en campagne, la vente et la consommation des stupéfiants ont élu domicile dans les établissements scolaires. De plus en plus, les jeunes s'impliquent dans l’usage des drogues licites ou illicites. Une situation qui est parfois à l’origine du décrochage scolaire. Le phénomène est devenu un problème de santé publique, mais aussi et surtout de sécurité publique au Cameroun.

Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, plus de 21% de la population camerounaise a déjà expérimenté la consommation d’une drogue. Par ailleurs, les consommateurs réguliers représentent 10%, soit 60% des jeunes âgés entre 20 et 25 ans. Quant à la couche sociale la plus concernée, les jeunes de moins de 15 ans, plus de 12 mille consomment le stupéfiant au Cameroun. Parmi les principales substances demandées, figure le cannabis, près de 60%, associé au tabac. Le Tramadol pour 44, 8 % de la demande et la cocaïne sur 12, 10 % des cas.

Si les consommateurs de produits psychotropes connaissent une dégradation rapide de leur structure mentale qui influe sur leurs comportements avec comme symptômes majeurs, la paresse, la somnolence, les violences, les troubles de mémoire. Ils sont également exposés aux maladies cardio-vasculaires, aux infections sexuellement transmissibles, lorsque ces stupéfiants sont consommés par voie d’injection avec des seringues non aseptisées.

Plus grave, les trafiquants et consommateurs de stupéfiants sont exposés aux actes violents et inexplicables, à la manipulation, à l’instrumentalisation, à la barbarie qui expliquent leur adhésion facile aux groupes de criminels, et cela pouvant aller plus loin jusqu’aux mouvements insurrectionnels ou sécessionnistes observés dans certaines régions de notre pays ainsi qu’à la commission d’actes déshumanisants et assassins.

Ayant pour mission régalienne de protéger les citoyens, l’Etat a lancé en 2018 une vaste campagne de lutte contre la culture, la commercialisation et la consommation de la drogue. Dans le cadre de cette lutte, le gouvernement a mis sur pied un secrétariat technique interministériel pour intensifier non seulement la sensibilisation mais aussi la répression. Mais, l'impact de la campagne est celui d'un coup d'épée dans l'eau. Le fléau prospère dans nos sociétés avec pour corollaire, les monter en puissance des violences et l'insécurité.