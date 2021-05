CAMEROUN :: Initiative : 200 actes de naissance pour des enfants de Douala 4ème :: CAMEROON

L’initiative est de l’entreprise Les Cimenteries du Cameroun.

«L’acte de naissance est le premier document dans la vie d’un individu et le plus important car il le suit durant toute sa vie. C’est ce document qui lui confère la personnalité juridique à un individu». Dr Hervé Moby, le Maire de la commune de Douala 4è a tenu ces propos lors de la remise solennelle de 200 actes de naissance aux enfants scolarisés de sa mairie. Une action initiée par l’entreprise Cimencam.

Cette dernière dans le cadre de sa responsabilité sociétale a décidé d’offrir aux enfants scolarisés des communes qui abritent les installations de ses différentes usines, des actes de naissance, faisant d’eux désormais des enfants à part entière. La remise solennelle de ces documents s’est tenue à la salle Tanko Amadou de la mairie de douala 4è en présence du Maire de Douala 4è, du sous-préfet de l’arrondissement de Douala 4ème, du DG de Cimencam, de la représentante du Bureau national de l’état civil (Bunec) et des directeurs d’études des établissements de Douala 4è.

L’objectif de cette initiative est de doter chaque enfant d’un acte de naissance qui est reconnu comme un droit fondamental lui garantissant l’accès à une identité et à la citoyenneté. Pour y arriver, Cimencam a dû collaborer avec la Mairie de Douala 4ème, les Directeurs d’écoles, le Bunec, l’Hôpital de District de Bonassama et le Tribunal de Grande Instance de Bonabéri.

Comme l’a promis Benoit Galichet , le DG de Cimencam, «à la suite des 200 bénéficiaires de ce jour, une autre vague est déjà en cours pour atteindre 500 actes fournis en 2021. Très prochainement, les étapes de Figuil et Yaoundé 3 suivront pour atteindre l’objectif des 1000 actes de naissance sur l’année 2021 ».

Spécialisée dans la production des matériaux de construction au Cameroun et en Afrique centrale, Cimencam est une l’entreprise qui se démarque aussi par ses nombreuses actions sociales. C’est le cas avec le Plan 2030 de Lafargeholcim. C’est ainsi qu’on peut dénombrer dans ses actifs la création de quelques écoles et de nombreux centres de santé sur l’étendue du territoire national. Au cours des trois dernières années, ce sont plus de 2 000 heures de volontariat menées par les salariés au profit des populations locales, et portant sur la sensibilisation des jeunes élèves et écoliers aux dangers et moyens de prévention contre le VIH/SIDA, le paludisme, l’insalubrité, le choléra et les accidents domestiques. Cimencam a également offert des dons aux communes dans et au gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.