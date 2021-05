CAMEROUN :: Le sénateur Félicité Patience Eboumbou en communion avec les musulmans de Douala IV. :: CAMEROON

Elle est descendue à la tête d’une délégation dans les différentes mosquées pour exprimer sa solidarité avec la communauté Musulmane.

C’est une militante politique doublée d’une fidele de l’Eglise qui est allée à la rencontre des fideles Musulmans. Membre du Comité Central du Rdpc, membre de la délégation permanente du Rdpc dans le Wouri et sénatrice. Mais aussi ancienne d’Eglise. A la mosquée centrale de Mabanda, Besseke comme dans les autres Mosquée elle a apporté aux fideles rassemblés le « message de réconfort » du chef de l’Etat Paul Biya, président de la République et président du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au sein duquel elle milite depuis plusieurs années, contribuant ainsi à son épanouissement dans le département du Wouri et la région du littoral.

A Bonaberi, dans les différentes mosquées, les femmes ont chanté, à l’unisson « soyez le bienvenue chez nous chez vous chère maman » C’est une ardente promotrice du « vivre ensemble » que l’on a retrouvé sur le terrain. A chaque occasion, elle ne manque pas d’exprimer sa solidarité. On se souvient, le 30 Juillet 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid19, elle était sur le terrain à Douala IV porteuse d’importants dons constitués de matériel de lutte contre la propagation du corona virus. Cette fois elle a jeté son dévolu sur les Musulmans au moment ou ceux-ci accomplissent l’un des piliers fondamentaux : le jeune du Ramadan. Patience Eboumbou est venue exprimer sa « solidarité envers ses frères musulmans » En leur procurant des denrées alimentaires de premières nécessités (Riz, Savon), pour leur donner l’énergie nécessaire en ce moment de jeune et de privation.

A l’occasion, Madame le sénateur leur a exhorter de « priez pour le Cameroun » Au moment ou le pays traverse des crises multiformes d’insécurité, des violences de toutes sortes, sanitaire avec la menace de la pandémie du corona virus. Femme politique et militante convaincue son engagement se situe dans le prolongement des actions du couple présidentiel qui ne pense qu’à voir un monde plus juste et plus solidaire. Aussi, avec les communautés musulmanes, dans les mosquées de Bonaberi, elle a prié pour éloigner de notre pays toutes formes de violences et divisions, gages d’un développement dans la paix, l’harmonie et la solidarité. A le Mosquée, les Imans ont répondu à cet appel « Elle a toujours été avec nous ici à Bonaberi dans tous les combats politiques. Elle est la seule à penser à nous en ce moment difficile de jeune du ramadan. On ne peut que rendre grâce surtout dans ce contexte de crise qui secoue notre pays son geste est salutaire. Nous prions Allah de lui accorder toutes les bénédictions ainsi qu’au couple présidentiel pour un Cameroun de paix »